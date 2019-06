Otro avión de Rusia levanta sospechas al aterrizar en Caracas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un avión de la fuerza aérea rusa aterrizó ayer lunes en Venezuela, tres meses después de que otros dos llegaran con personal militar, hecho que provocó un cruce de acusaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Dos aviones de la fuerza aérea rusa arribaron a Caracas en marzo con oficiales militares rusos y unos 100 soldados, algo que Estados Unidos calificó como una “escalada temeraria” de la situación en Venezuela.



Un avión Ilyushin 62 con matrícula RA-86496 estaba estacionado ayer lunes en el aeropuerto internacional de Maiquetía. El número registrado corresponde a un avión de la Fuerza Aérea de Rusia, según el sitio web Flightradar24, y coincide con la matrícula de una de las aeronaves que llegaron en marzo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en marzo a Rusia que retirara todas sus tropas de Venezuela, mientras que el ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú dijo que los aviones llevaban especialistas que atendían contratos de venta de armas.



"Intrigas".

En tanto, el presidente Nicolás Maduro acusó ayer lunes al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, de pretender sembrar “intrigas” entre los militares venezolanos.



“¿Es posible creer la felicitación que trata él de llenar de intriga, de fariseísmo, de falsedad, de hipocresía? (...) ¡Por favor, por favor! Nos tratan como si fuéramos un pueblo ignorante”, dijo Maduro en una ceremonia militar.



El domingo, Faller dirigió una carta abierta a los militares venezolanos por la celebración de la batalla independentista de Carabobo, en la que les señaló que “tienen un rol esencial (...) en la restauración de la esperanza y seguridad de su pueblo”.

Craig Faller. Foto: AFP

“Sé que ahora hay muchas diferencias que nos dividen”, añadió Faller, confiando en que pronto las fuerzas militares venezolanas “regresen a la hermandad profesional y (...) poder trabajar juntos”.



Durante la conmemoración de los 198 años de la Batalla de Carabobo, clave en la independencia venezolana, Maduro afirmó que el cuerpo castrense está “bien disciplinado, bien organizado, unido y cohesionado como nunca antes”. “¿Es posible creer, el mismo que amenaza de invadir nuestro país, respeta y ama nuestra Fuerza Armada?”, cuestionó Maduro junto al alto mando militar.

En un comunicado con motivo de la fiesta patria, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, destacó que el Ejército se mantiene “en pie de lucha para enfrentar las amenazas de potencias extranjeras” y llamó a fortalecer “la moral, la lealtad, la disciplina y el sacrificio”.



Estados Unidos es el principal aliado del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por medio centenar de países, quien busca quebrar el apoyo militar a Maduro para instaurar un gobierno de transición que convoque a elecciones libres.

Denuncia de amenazas.

Guaidó y su esposa, Fabiana Rosales, denunciaron ayer lunes amenazas del régimen de Maduro que le impidieron a ella salir de Venezuela.



En un vídeo enviado al Foro Atlántico, que se celebró en la Casa América en Madrid, Rosales dio las gracias a los asistentes por la invitación y por comprometerse con la causa de Venezuela, pero afirmó que no pudo viajar al evento. “Me habría encantado (asistir), pero por la persecución que todos conocen del régimen, amenazas de no dejarnos salir de Venezuela, me impiden hoy acompañarlos”, manifestó Rosales al lado de su esposo.



Guaidó acusó al régimen de Maduro de haber secuestrado a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, jefe de su despacho, y de allanar los derechos de otros veintidós legisladores.



También denunció que trabajan en un contexto de “violación constante” de sus derechos fundamentales, de persecución y de no libertad de expresión. “A pesar de ese contexto, no nos rendimos, seguimos adelante y tenemos las herramientas para salir de esta dictadura: unidad, disposición, una alternativa, un plan país, una coalición fuerte que se manifiesta y que sigue”, indicó.