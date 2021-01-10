Avión comercial con 62 personas cayó al mar en Indonesia

EL ACCIDENTE FUE ESTE SÁBADO

Sucedió pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta en la tarde del sábado. La Policía informó que se encontraron restos humanos y la caja negra del avión.

AGENCIA EFE

Un avión comercial con 62 personas a bordo se precipitó al mar en la tarde de este sábado frente a la costa de la isla de Java pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta en Indonesia. Este domingo los equipos de rescate informaron que fueron hallados los primeros restos humanos, restos del avión y la caja negra.



Los restos humanos, además de unos pantalones vaqueros, fueron encontrados por las partidas de rescate en torno a las llamadas Mil Islas, a unos 6 kilómetros al norte de la costa de la capital indonesia, y fueron envíados al Hospital de la Policía de Yakarta, indicó un miembro del equipo de la Policía al portal Detik.

Además, la agencia de noticias Antara informó de que el Centro de Comando de Hombres Rana, Kopaska, los equipos de buceadores de la Marina indonesia, encontró la mañana del domingo otros restos humanos en la zona del siniestro.

El avión, un Boeing 737-524 matriculado en 1994 de la aerolínea local Sriwajaya, se estrelló en el Mar de Java pocos minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta, en la capital indonesia, con 62 personas a bordo y con destino a Pontianak, capital de Borneo Occidental, según confirmó la agencia indonesia de búsqueda y rescate, Basarnas.

Las autoridades anunciaran la tarde del sábado que se había perdido el contacto con el aparato a las 14.40, unos trece minutos después del despegue y sin que el Transmisor Localizador de Emergencia (ELT) hubiera emitido ningún aviso.

La Policía encontró los primeros restos humanos tras el accidente de un avión comercial en Indonesia. Foto: Reuters

En aquel momento, el avión había cambiado bruscamente de dirección, lo que suscitó que la torre de control preguntara a los pilotos qué estaba sucediendo cuando, repentinamente, desapareció del radar, según explicó el ministro de Transporte indonesio, Budi Karya Sumadi, en una rueda de prensa.

La marina indonesia, que envió diez barcos a rastrear la zona, confirmó la noche de sábado que había encontrado el punto exacto de la colisión cerca la isla de Laki, parte de llamadas Mil Islas, a unos 6 kilómetros al norte de la costa de Yakarta.

En el avión viajaban 50 pasajeros, incluidos tres bebés y otros siete menores de edad, y doce tripulantes, según el manifiesto de vuelo al que ha tenido acceso