Ante avance del COVID-19, Argentina evalúa endurecer las restricciones

En Argentina están definiendo por estas horas medidas para enfrentar la segunda ola de contagios. Ayer lunes hubo una reunión entre delegados de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, preocupados por el incremento de casos, pero sin que surgiera acuerdo en torno a las nuevas restricciones.

El diario La Nación informó anoche que la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a cargo del kirchnerista Axel Kicillof, planteó un cierre general, algo que en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del macrista Horacio Rodríguez Larreta, descartan de planto. El punto de encuentro será restringir las salidas nocturnas, al menos eso es lo que dejaron trascender algunos de los participantes del cónclave, agregó el diario.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y sus pares de Ciudad, Felipe Miguel, y de provincia, Carlos Bianco. También estaban la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro porteño, Fernán Quiroz y el viceministro bonaerense, Nicolás Kreplack.



Después de una hora de reunión, quedaron en volver a encontrarse hoy martes para “definir en conjunto” las nuevas medidas. Mientras tanto los números volvieron a encender las alarmas: Argentina registró ayer lunes 13.667 casos de COVID-19, por lo que la cifra de positivos se elevó a 2.407.159, mientras que los decesos ascendieron a 56.471, tras ser confirmadas 272 muertes más, la cifra más alta de fallecidos desde inicios de febrero. Según el Ministerio de Salud, hubo 3.712 contagios más que la jornada anterior, en un contexto en que el país atraviesa una aceleración de los contagios.

A días de la renovación del decreto con las medidas de aislamiento -la prórroga actual vence el viernes- evalúan una “cuarentena federal” en la que estén involucrados los 24 gobernadores, para darle mayor fuerza y cohesión a las nuevas medidas de restricción. Según fuentes oficiales, el presidente Alberto Fernández, aislado en la quinta de Olivos con coronavirus, mantendrá una reunión virtual con los mandatarios provinciales esta semana para avanzar con las definiciones, informó La Nación.



En medio de las negociaciones y ante la expectativa que generó la posibilidad de regresar a una fase más restrictiva, cerca del presidente Fernández salieron a poner paños fríos. “El presidente quiere cerrar lo menos posible, cuidando la salud y la recuperación económica”, afirmó un vocero.

Las posturas quedaron registradas con claridad: el gobierno de Axel Kicillof evalúa por estas horas avanzar con restricciones al transporte público, la nocturnidad y las actividades recreativas, en especial en lugares cerrados. Mientras que en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta se resiste a cerrar actividades y pide acelerar los testeos. Sí hubo una coincidencia: que las clases seguirán de forma presencial.



Ante la llegada de la segunda ola, el Gobierno argentino decidió priorizar la vacunación de la primera dosis y diferir durante tres meses la segunda.



Argentina comenzó su campaña de vacunación a finales de diciembre último y ya ha recibido 7.266.500 dosis de vacunas, y se han aplicado 5.893.445 dosis. Un total de 3.576.424 personas recibió la primera dosis, mientras que 684.385 fueron inoculadas ya con la segunda.



Río y San Pablo.

En Brasil la situación sigue delicada. De todos modos, San Pablo y Río de Janeiro pusieron fin ayer lunes a diez días festivos con los que las alcaldías han intentado contener el fuerte avance del COVID-19.



Con 22.725 y 20.987 fallecidos, respectivamente, estas son las dos ciudades más golpeadas por el coronavirus, lo que obligó a las alcaldías a adelantar diversos festivos en un intento de estimular el aislamiento social y así frenar la propagación de la pandemia.



Sin embargo, las aglomeraciones y fiestas clandestinas han vuelto a encender las alertas de los expertos, quienes temen un recrudecimiento de la pandemia y sus impactos en los sistemas de salud debido a las celebraciones de Semana Santa y la liberación de eventos religiosos presenciales.

Con un promedio que supera las 3.000 muertes por día y ya roza las 4.000, Brasil es el segundo país con más casos de COVID-19, después de Estados Unidos, mientras la campaña de vacunación avanza a marcha lenta ante la falta de nuevas vacunas e insumos para su fabricación.



Marzo supuso el mes más letal de la pandemia, con 66.573 fallecidos, frente a los 30.438 de febrero. Brasil ya acumula 331.433 muertos desde que el 12 de marzo de 2020 se registró el primer fallecido, según los datos del Ministerio de Salud.



Para el infectólogo Igor Maia Marinho, el descontrol de la crisis sanitaria es un “reflejo directo” del no cumplimiento de las normas de restricción y de las reuniones registradas los pasados diciembre y enero, algo que podría repetirse tras las festividades de Pascua.

“Lo que vemos es que con esas aglomeraciones familiares, como Navidad, Año Nuevo o Carnaval, inmediatamente percibimos un expresivo aumento en el número de hospitalizaciones, de dos a tres semanas después de esas reuniones”, apuntó el especialista a EFE.

La Corte define sobre las misas

Un juez del Tribunal Supremo de Brasil negó ayer lunes un pedido para permitir la celebración de misas en San Pablo en pleno agravamiento de la pandemia, lo que generó un conflicto en la corte que será dirimido mañana miércoles.



La decisión de ayer lunes fue adoptada por el magistrado Gilmar Mendes y rechazó un pedido del Partido Social Democrático (PSD) para permitir celebrar misas y otras actividades religiosas en el estado de San Pablo.



Sin embargo, el pasado sábado, una orden cautelar dictada por el juez Kassio Nunes Marques, otro de los once miembros del Supremo, había decidido que gobernadores y alcaldes no tienen competencia para prohibir las misas, que en marzo fueron incluidas por el Gobierno de Jair Bolsonaro entre las “actividades esenciales”.



Frente a esas dos decisiones contradictorias, el presidente de la Corte, Luiz Fux, anunció que el asunto será debatido mañana miércoles, con la intención de que sus once miembros establezcan una jurisprudencia sobre el asunto.



En la sentencia dictada el sábado, Nunes Marques aceptó una demanda presentada por la Asociación de Juristas Evangelistas, vinculada a las iglesias pentecostales, y respaldada por la Abogacía General de la Unión (AGU), en representación del Gobierno.



El conflicto generado en la Corte en torno a la apertura de las iglesias se suma a decenas de decisiones contradictorias ya dictadas por tribunales del país en relación a la pandemia.