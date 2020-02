Autoridad Palestina rompe toda relación con Israel y Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, anunció ayer sábado la ruptura de “todas las relaciones” con Israel y Estados Unidos, incluida la cooperación en materia de seguridad, tras el plan de paz para Medio Oriente presentado, el martes pasado, por el presidente de Donald Trump.

Abas, que hizo estas declaraciones en El Cairo durante una reunión extraordinaria de la Liga Árabe convocada por él, había anunciado en julio de 2019 su intención de no cumplir los acuerdos suscritos con Israel tras un recrudecimiento de las tensiones, aunque no cumplió sus amenazas.

Ayer, afirmó que no habrá “ningún tipo de relación” ni con los israelíes ni con los estadounidenses, “ni siquiera en materia de seguridad”.



Algunos países árabes habían reaccionado de manera prudente al contenido del plan -unos incluso dijeron que lo examinarían-, pero la Liga Árabe rechazó oficialmente la oferta de la Casa Blanca.



Este plan “no respeta los derechos fundamentales ni las aspiraciones del pueblo palestino”, afirmaron los dirigentes árabes, quienes se comprometieron a no cooperar con Washington en su implementación. Los cancilleres de los países árabes reunidos en El Cairo, entre ellos el de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, abogaron por la solución de dos Estados que incluye un Estado palestino dentro de las fronteras existentes antes de la Guerra de los Seis Días de 1967, y Jerusalén Este, una parte de la ciudad santa donde los palestinos quieren instalar su capital. Para el jefe de la Liga Árabe, el egipcio Ahmed Abul Gheit, el plan estadounidense equivale a crear “un Estado con dos categorías de gente, lo que significa un sistema de apartheid, ya que convierte a los palestinos en ciudadanos de segunda clase. Es nuestro derecho aceptar o rechazar el plan aunque la propuesta estadounidense en realidad parece ser un dictado o una oferta que no se puede rechazar ni siquiera discutir”, agregó.



Por su parte, Abas, que dijo haber informado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de su decisión, instó a Israel a que “asuma sus responsabilidades en tanto que potencia ocupante” de los territorios palestinos.



Los palestinos “tienen el derecho de mantener su lucha legítima por medios pacíficos para poner fin a la ocupación”, agregó antes de denunciar que el plan estadounidense “viola los acuerdos de Oslo” firmados con Israel en 1993. (Con información de AFP)