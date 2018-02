Autor del tiroteo había sido identificado como una "amenaza potencial" para los estudiantes

Las autoridades indicaron que, Nicolás de Jesús Cruz, el detenido como autor del tiroteo en una escuela secundaria de Estados Unidos, había sido identificado como una amenaza potencial para los estudiantes, según declaró uno de los profesores del centro educativo al diario Miami Herald.



“Nos dijeron el año pasado que no se le permitía el ingreso al campus del colegio”, indicó el profesor de matemáticas, Jim Gard, quien dijo que el detenido estuvo en sus clases el año pasado. “Hubo problemas con él porque amenazaba a estudiantes. Tengo entendió que le pidieron que no siguiera en el colegio”.



Gard estima que la administración del liceo envió mensajes por correo electrónico a los profesores advirtiendo que el estudiante hizo amenazas contra compañeros en el pasado y no debe ser aceptado en el campus con una mochila, indicó Miami Herald.



Gard relató que “seis chicos volvieron corriendo al salón de clases, tranqué la puerta y apagué la luz. En un minuto el código rojo fue anunciado”, indicó en relación al código de la institución para trancar las puertas. “Les pedí que se mantuvieran en calma”.



Denise Perez estaba en las afueras del liceo y hablaba por teléfono con su hija, Marsiel Baluja, quien le dijo que estaban en un lugar rodeados de policías. Denise lloraba por la angustia que le provocaba la situación y pedía calma a su hija.



Victoria Olvera, de 17 años, logró salir del predio del colegio, cuando los funcionarios policiales le indicaron que todo se encontraba bajo control. “Estábamos en la clase de historia cuando escuchamos los disparos”, comentó. “Todo el mundo empezó a correr”.



RELACIONADAS Trump: nadie “debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense” By Gabriel Rodriguez Trump: nadie “debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense” Trump: nadie “debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense” Escenas de pánico en escuela de EE.UU. por tiroteo que dejó "numerosos muertos" By Alejandro Mendieta Escenas de pánico en escuela de EE.UU. por tiroteo que dejó "numerosos muertos" Escenas de pánico en escuela de EE.UU. por tiroteo que dejó "numerosos muertos"