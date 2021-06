Aumentaron a 15 los fallecidos tras derrumbe en Miami; uruguayos siguen desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El número de fallecidos a causa del derrumbe en un edificio de Miami aumentó a 15, luego de que tres cuerpos fueran encontrados por los rescatistas que trabajan en el lugar, informó a El País Eduardo Bouzout, cónsul uruguayo en la ciudad.

El diplomático informó que por el momento no hay novedades respecto a los tres uruguayos que continúan desaparecidos: una mujer de 82 años que residía en Miami y un matrimonio que había ido a pasar sus vacaciones.



Casi una semana después de la tragedia, Golan Vach, comandante de la unidad del ejército israelí especializada en búsqueda y rescate, dijo a CNN que la esperanza de encontrar sobrevivientes era "muy, muy menor".



"En las últimas 12 horas, hemos encontrado más personas. Lamentablemente, no están vivas", declaró el coronel, quien forma parte de un equipo de 15 expertos israelíes llegó al lugar de la tragedia el domingo.



Una importante porción del edificio de 12 pisos colapsó el jueves cerca de la 01H20 de la mañana, provocando una de las peores catástrofes urbanas en la historia de Estados Unidos. Al momento no se conocen los motivos que llevaron al derrumbe.