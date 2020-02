Aumenta el tono del cruce entre Bloomberg y Trump: “perdedor” contra “payaso de feria”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Michael Bloomberg es un “perdedor”; Donald Trump un “payaso de feria”: sube el tono entre el presidente y el aspirante demócrata, quien registra un ascenso en los sondeos.

Trump, que busca la reelección en las elecciones de noviembre, ataca cada vez más en Twitter al exalcalde de Nueva York, un magnate como el mandatario, a quien se dirige como “Mini Mike”, debido a su talla.



“Mini Mike Bloomberg es un PERDEDOR con plata, pero no sabe debatir, no tiene presencia ninguna, ya verán”, tuiteó Trump ayer jueves. “Mini Mike es un peso muerto de 1,63 m que no quiere debatir con políticos profesionales”, agregó.

Trump ya había acusado a Bloomberg de racismo al retuitear el martes el extracto de una grabación de 2015 en la que el exalcalde de Nueva York justificaba una controvertida política de control policial sobre las minorías; política de la que se disculpó en noviembre antes de lanzarse a la carrera por la nominación demócrata.



Bloomberg, uno de los hombres más ricos del mundo, respondió este jueves en la misma red social. “@realDonaldTrump - conocemos a muchas personas en común en Nueva York. Se ríen de ti a tus espaldas y te llaman un payaso de feria”, escribió. “Saben que heredaste tu fortuna y la arruinaste con tus estúpidos planes y tu incompetencia. Tengo la experiencia y los recursos para vencerte. Y te venceré”.

Este intercambio se produce luego de que Bloomberg, que ha batido todos los récords en gastos publicitarios para su campaña presidencial con más de 260 millones de dólares hasta el momento, pegó un salto en las encuestas. El promedio de los sondeos a nivel nacional lo ubican en tercer lugar, detrás del senador Bernie Sanders y el exvicepresidente Joe Biden.



Asimismo, Bloomberg es cada vez más blanco de críticas de sus rivales partidarios, que lo acusan de querer “comprar la elección”.



Bloomberg decidió no participar en las cuatro primeras etapas de la carrera demócrata para obtener delegados en la convención de julio que decidirá quién será el retador de Trump. Por el momento se concentra en los 14 estados que celebrarán primarias en el “Súper martes”, el 3 de marzo, entre ellos Texas y California, que aportan un gran número de delegados.

Contrato de "influencers".

Bloomberg contrató a una serie de “influencers” que cuentan con un nutrido grupo de seguidores en las redes sociales para que hagan “memes” divertidos sobre su figura y fomenten su campaña.



En otro despliegue del multimillionario para avanzar en las primarias del Partido Demócrata, el equipo de campaña de Bloomberg ha creado “Meme 2020”, una empresa que cuenta con la colaboración de personas muy influyentes en redes sociales.



La campaña, lanzada esta semana, ya ha hecho publicaciones humorísticas en forma de falsos mensajes privados enviados por Bloomberg. “He estado esperando por tener mi meme tanto tiempo que he aprendido a hacerlos yo mismo con photoshop. ¿Qué te parece este?”, reza uno de los ‘falsos’ mensajes directos que la campaña de Bloomberg ha preparado para viralizar en las redes, especialmente en Instagram.



En otros mensajes, Bloomberg pide a los “influencers” que le hagan “parecer divertido durante la campaña de primarias demócratas”.



Asimismo, una de los recursos humorísticos recurrentes en los memes es lo muy rico que es Michael Bloomberg y lo confuso que resulta que él mismo pague por hacer circular memes sobre sí mismo.



El equipo de Bloomberg ha contratado a cerca de una veintena de “influencers” con una audiencia total de más 60 millones de seguidores.