Ataques de Trump a congresistas, una estrategia electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Donald Trump aprovechó una veta del malestar entre los blancos de clase trabajadora y de las zonas rurales para obtener una victoria ajustada en las elecciones de 2016. Y espera volver a hacerlo en 2020.



Sus ataques esta semana contra cuatro congresistas del Partido Demócrata son parte de su estrategia para la reelección, señalan expertos. Trump ha tratado de mostrar a las cuatro congresistas como la cara del Partido Demócrata.

Incluso lo admitió en Twitter: “Los demócratas están tratando de distanciarse de las cuatro ‘progresistas’, pero ahora están obligados a acogerlas”, dijo. “¡Eso significa que están apoyando el socialismo, el odio a Israel y a Estados Unidos! ¡No es bueno para los demócratas!”



De las cuatro, solo una no nació en Estados Unidos: Ilhan Omar llegó de niña como refugiada. Pero las cuatro se identifican como “mujeres de color” por su ascendencia hispana, árabe, somalí y afroestadounidense.



La más conocida es Alexandria Ocasio-Cortez, la representante de Nueva York que ha descrito los centros de detención para inmigrantes indocumentados como “campos de concentración”.



Otras dos, Omar y Rashida Tlaib, han llamado a destituir a Trump.

Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ocasio-Cortez, las legisladoras que combaten a Donald Trump. Foto: Reuters

En tuits y comentarios calificados de racistas por los demócratas, Trump dijo que las cuatro mujeres deberían “regresar” a sus países de origen si no son felices en Estados Unidos.



Sin embargo, ayer jueves el presidente buscó tomar distancia de la bola que él mismo puso a rodar. Hablando en la Casa Blanca, dijo que no está de acuerdo con aquellos simpatizantes suyos que el miércoles entonaron cánticos racistas contra Ilhan Omar, durante uno de sus mítines.



“No me gustó escuchar ese cántico. No estoy de acuerdo”, aseguró Trump.



El mandatario se refería al cántico de “¡Envíenla de vuelta! ¡Envíenla de vuelta!” que entonaron sus seguidores mientras Trump criticaba a Omar durante un acto de campaña en Greenville, Carolina del Norte.



Preguntado por los periodistas por qué no detuvo ese cántico, Trump respondió: “Creo que lo hice, empecé a hablar muy pronto”.



Para Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, el mensaje de Trump está claramente dirigido hacia los votantes blanco.



Trump obtuvo un 57% de apoyo de votantes blancos en 2016, frente al 37% de su rival demócrata Hillary Clinton. Para las elecciones de noviembre de 2020 se espera que el 70% del electorado esté compuesto por blancos.



“El cálculo de Trump es ‘Si puedo aumentar el voto de los blancos por un punto o dos y conseguir que muchos de los blancos sin educación universitaria que no votaron en 2016 me voten, gano’. Es una estrategia cínica”, señaló Sabato.



Según Wendy Schiller, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Brown, Trump busca congregar a los republicanos atacando a las cuatro congresistas demócratas.



“Necesita que todos los que votaron por él en 2016 lo hagan nuevamente”, dijo Schiller. “Así que es una estrategia inteligente para él hacer que estas cuatro mujeres sean la cara del Partido Demócrata”, dijo.



Pero también conlleva riesgos. “El riesgo para el presidente es que movilice a su base pero que también movilice a los demócratas”, dijo Schiller, al recordar que Bill Clinton y Barack Obama lograron mover a ese electorado y ganaron.



Trump corre el riesgo además de ahuyentar a los independientes y a las mujeres con educación universitaria, un segmento que en parte abandonó a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato en 2018.