Ataque ruso contra el puerto ucraniano de Odesa pone en duda acuerdo de cereales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ucrania acusó este sábado a Rusia de lanzar misiles contra el puerto estratégico de Odesa y de incumplir "siempre" sus promesas, un día después de que Moscú y Kiev sellaran un esperado acuerdo para reanudar las exportaciones de grano por el mar Negro, bloqueadas por la guerra.

"El puerto de Odesa fue atacado específicamente cuando cargamentos de cereales estaban siendo procesados (...) Atacaron un territorio donde se encuentra el grano", dijo a la AFP el portavoz militar Yuriy Ignat, después de que dos misiles de crucero Kalibr impactaran sobre la infraestructura portuaria y dos otros fueran derribados.



"Esto prueba que no importa lo que Rusia diga y prometa, siempre encuentra la forma" de incumplir los acuerdos, reaccionó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reunión con legisladores estadounidenses, según un comunicado.



Rusia no se ha pronunciado oficialmente sobre esta acusación, pero según el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, rechaza haber atacado el puerto, designado para la exportación de grano.



Este episodio se produjo un día después de que ambos países firmaran un histórico acuerdo, por separado, con Turquía y la ONU, en busca de aliviar la crisis alimentaria mundial.



Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente ruso, Vladimir Putin, "escupió en la cara del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente turco, Recep (Tayyip) Erdogan, que han hecho enormes esfuerzos para alcanzar este acuerdo", dijo el portavoz del Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko.



Guterres, a su vez, condenó "inequívocamente" el ataque y enfatizó que "la plena aplicación (del acuerdo) por la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa".



En la misma línea, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el ataque demostraba "el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales" mientras la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que era "completamente injustificado".



"Este ataque arroja serias dudas sobre la credibilidad del compromiso de Rusia con el acuerdo de ayer (...)", dijo por su parte el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.



Según el gobernador regional Maksym Marchenko, el bombardeo dejó "varias personas heridas".

20 millones de toneladas de trigo

El convenio sellado en Estambul es el primer gran acuerdo entre las partes en conflicto desde la invasión rusa el 24 de febrero y era esperado con ansias para ayudar a mitigar el hambre que, según la ONU, enfrentan 47 millones de personas adicionales debido a la guerra.



Ucrania se negó a firmar directamente en el mismo documento con Rusia, por lo que ambos países firmaron acuerdos idénticos por separado con Turquía y la ONU, en presencia de Guterres y Erdogan, en el palacio Dolmabahce de Estambul.



"Hoy hay un faro en el mar Negro, un faro de esperanza, un faro de alivio", declaró Guterres poco antes de la firma.



Erdogan, pieza clave en la negociación, dijo esperar que el acuerdo "reviva el camino a la paz".



Antes de firmar, Ucrania advirtió que daría "una respuesta militar inmediata" si Rusia viola el pacto y ataca sus barcos o incursiona en sus puertos.



Zelenski, ha dicho que la ONU deberá velar por el cumplimiento del acuerdo, que incluye el tránsito de barcos con granos ucranianos por corredores seguros para evitar las minas en el mar Negro.



Hasta 20 millones de toneladas de trigo y otros granos están bloqueados en los puertos ucranianos, sobre todo en Odesa, por buques rusos de guerra y las minas que puso Kiev para evitar un ataque anfibio.



Zelenski estima el valor de las existencias de granos de Ucrania en alrededor de 10.000 millones dólares (unos 9.800 millones de euros).

Ataque en centro de Ucrania

En el terreno, Rusia intenta tomar el control total de la provincia de Donetsk y de la vecina Lugansk. Ambas regiones conforman la región del Donbás, en el este de Ucrania, que vivió otro día de bombardeos intensos.



Dos estadounidenses murieron en esta zona, controlada parcialmente por separatistas prorrusos desde 2014, dijo el sábado a la AFP el departamento de Estado de Estados Unidos, sin precisar si se trataba de combatientes.



En el centro de Ucrania, al menos tres personas, entre ellas un militar, murieron y otras 16 resultaron heridas durante un ataque ruso con misiles contra infraestructuras ferroviarias y un aeródromo militar en Kirovograd, según el gobernador de la región, Andriy Raikovych.



Rusia también siguió bombardeando Járkov, la segunda ciudad ucraniana situada en el noreste. Los ataques dejaron al menos a una mujer herida el sábado, según la presidencia.



Además, un hombre murió en la región de Sumy, al noroeste de la capital. Y otros dos, entre ellos un adolescente, resultaron heridos en ataques en Mikolaiv, la mayor ciudad bajo control ucraniano cerca de Jersón, ocupada por los rusos.