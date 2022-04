Ataque "relámpago": la nueva advertencia de Putin en caso de injerencia en Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este miércoles que Rusia responderá con un ataque "relámpago" a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania, escenario desde hace dos meses de una campaña militar rusa.

"Si alguien, insisto, se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos, rápidos", aseguró Putin durante una intervención ante el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo.

Putin destacó que Rusia dispone de "todos los instrumentos para ello", en alusión al armamento hipersónico.



Armamento "del que ahora nadie puede presumir. Y nosotros no vamos a presumir. Los usaremos si hace falta. Y quiero que todos lo sepan", subrayó.

"Todas las decisiones al respecto ya han sido tomadas", agregó.



El jefe del Kremlin volvió a acusar a Occidente de convertir a Ucrania en una "anti-Rusia" y de empujar a Kiev a enfrentarse con su vecino del norte; atacar la anexionada península de Crimea y la región del Donbás; poseer armas nucleares y abrir laboratorios químicos y biológicos.



"Por eso, nuestra reacción ante esos cínicos planes fue correcta y oportuna", aseguró, en referencia a la "operación militar especial".



Garantizó que se cumplirán todos los objetivos marcados en la actual campaña militar, lo que incluye la seguridad de los rusos y los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuya independencia ha sido reconocida por Moscú.



Los soldados rusos "han prevenido el auténtico peligro que ya pendía sobre nuestra patria (...), evitar un conflicto de magnitud que se hubiera desarrollado en nuestro territorio, pero ya según un guión ajeno", explicó.



Esta misma semana el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, alertó de que el peligro de una guerra nuclear "es grave, es real, no debe subestimarse".



Recientemente, Rusia realizó un lanzamiento de prueba con el misil balístico intercontinental Sarmat que, según Putin, "es capaz de superar todos los medios modernos de defensa antimisiles" y "no tiene análogos en el mundo".