Atacaron con bombas molotov la sede del diario argentino Clarín

El edificio del diario Clarín, localizado en Piedras al 1700, en el barrio porteño de Barracas, fue atacado con bombas molotov en la noche de ayer lunes por un grupo de al menos nueve personas encapuchadas, de acuerdo a lo que informó el medio que sufrió la agresión, que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Los artefactos, que se cree fueron siete, impactaron sobre la vereda y en parte del hall de ingreso, donde provocaron un principio de incendio, pero no hubo heridos ni daños materiales. Seis de esos elementos se detonaron sin ocasionar daños de importancia; uno no reaccionó y fue recolectado para el peritaje.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño detallaron a La Nación que anoche a las 23:45 personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se dirigió hacia el acceso principal de Clarín. Como estaban involucrados artefactos incendiarios, se dio intervención a personal de la División Explosivos. Al lugar llegaron también los Bomberos de la Ciudad de la Estación 3, que delimitaron el perímetro.



Según Clarín, el equipo de seguridad de la empresa hizo un reporte del hecho donde constata que a las 23:05 se observó a nueve encapuchados que llegaron a pie por Piedras y que, frente al edificio de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), encendieron y arrojaron las bombas molotov, que impactaron sobre la vereda y en parte del hall de ingreso y provocaron un principio de incendio. Tras el ataque, las personas se retiraron por Ituzaingó con sentido a Perú.

🔴 Atacan con bombas molotov el edificio de Clarín. Al menos nueve personas arrojaron entre siete y ocho bombas contra el frente del edificio. Más: https://t.co/8s69kxrxLY pic.twitter.com/lqb5gU2Xru — Clarín (@clarincom) November 23, 2021

Interviene en la investigación -que fue caratulada como “intimidación pública”- el Juzgado Federal 9, de Luis Rodríguez, secretaría 17 a cargo del doctor Gustavo Ramírez, que dispuso la presencia de peritos de rastros, el escuadrón antibombas y la declaración del encargado.

En Clarín hablaron de “una expresión violenta de intolerancia contra un medio”

Desde el Grupo Clarín emitieron un comunicado hoy minutos antes de las 11, en el que contaron lo acontecido y señalaron: “Lamentamos y condenamos este grave hecho que a primera vista aparece como una expresión violenta de intolerancia contra un medio de comunicación. Y esperamos su urgente esclarecimiento y sanción”.



Mientras tanto, el editor general adjunto del diario Ricardo Roa calificó al hecho como “realmente grave” en LN+ y dijo que la preocupación actual es entender quiénes fueron los autores, ya que no dejaron identificación. “Es un hecho grave porque hay que ir muy atrás para encontrar antecedentes de este tipo de ataques contra medios”, remarcó.



Además, se refirió a las declaraciones del gobernador oficialista de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich, que pidió la semana regular los medios de comunicación. “El problema de opiniones como la de Capitanich es que puede dar lugar a que un grupito de locos de pronto haga esto”, sostuvo Roa.



El periodista también pidió mayor énfasis en el repudio a los ataques violentos. “Si no somos claros en condenar la violencia de tipos que incendian o que tienen armas, en cualquier lugar, estamos complicados”, destacó Roa, que indicó: “A la violencia hay que discutirla antes, no después. La Argentina tiene una historia trágica de discutir la violencia después”.

Expresiones del gobierno y oposición

“Repudio el ataque, al Grupo Clarín en la sede de la calle Piedras, con bombas molotov, producido el lunes por la noche, donde al menos nueve personas encapuchadas arrojaron explosivos a las oficinas. Confío que se identifiquen los autores y se los sancione”, indicó en su cuenta de Twitter Anibal Fernández, ministro de Seguridad nacional, en lo que se constituyó como la primera expresión sobre el tema desde el Ejecutivo Nacional.

Minutos más tarde, el presidente argentino Alberto Fernández indicó en la misma red social: "Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática. Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso".



Por su parte, el expresidente Mauricio Macri también tuiteó: "El ataque a Clarín es un gravísimo intento de amedrentar al medio y a toda la prensa. Un hecho inaceptable que recuerda las prácticas violentas del pasado. Repudio la agresión y envío mi solidaridad. Que el gobierno y la Justicia aclaren lo sucedido y detengan a los responsables".

OPEA y ADEPA repudiaron el ataque



El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se hizo eco de la agresión y publicó una nota de prensa en la que señaló: “FOPEA repudia enérgicamente el violento ataque contra un edificio del Grupo Clarín en la Capital Federal y reclama a la Justicia Federal que investigue este nuevo acto de intolerancia e intimidación contra el trabajo de la prensa”.



En el escrito, agregaron: “FOPEA advierte sobre la gravedad de los hechos ocurridos, que se suman al ataque que en marzo de este año sufrió la redacción del diario Río Negro y exige a la Justicia una profunda investigación y condena de los responsables del flagrante atentado a la libertad de prensa”.



Bajo esa línea también reaccionó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que “condenó enérgicamente el ataque incendiario” y exigió “el rápido esclarecimiento y la sanción a los responsables”. Además, sostuvo: “Es una expresión violenta de intolerancia contra un grupo de medios de comunicación y configura un grave ataque a la libertad de expresión”.