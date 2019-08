Asumió ministro de Hacienda en Argentina y se mostró contrario a permitir suba del dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hernán Lacunza asumió hoy como ministro de Hacienda de Argentina y presentó su programa basado en la estabilidad del dólar, las reservas, la protección del bolsillo de los consumidores frente a la inflación y las metas del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

"Estamos en un momento complejo y en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a los mercados pero lo que más nos preocupa es la situación de los ciudadanos", dijo al comienzo de su discurso, y agradeció a la gobernadora María Eugenia Vidal, con quien trabajó en la cartera de Economía.



"Lo importare es legar al próximo mandato, sea quién sea, una plataforma consistente para continuar el desarrollo", dijo.



Lacunza se refirió al dólar: "Queremos garantizar la estabilidad del tipo de cambio, porque en entornos de incertidumbre, la estabilidad es el bien publico más importante". Y se diferenció del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Permitir una tendencia alcista del dolar solo sumaria incertidumbre".



El Banco Central manejará a su consideración las reservas y su presidente dará hoy más detalles.



También habló del acuerdo con el FMI: "Me contacté con ellos y en los próximos días estarán haciendo una visita para revisar las metas".



Lacunza confirmó en sus cargos a Gustavo Lopetegui (Energía), Rodrigo Pena (Hacienda) y Santiago Bausili (Finanzas).



También presentó a los nuevos integrantes del equipo: "Sebastián Katz es el economista más talentoso del país y será el secretario de Políticas Económicas, sumamos a Milagros Gismondi porque me sorprendió su capacidad de coordinación y será la jefa de Gabinete de Asesores. También nos acompañará Hugo Medina, una persona de mucha trayectoria, en el área Legal Administrativa".

La carrera del nuevo ministro.

Después de casi cuatro años dentro del gobierno de María Eugenia Vidal, el flamante ministro de Hacienda tendrá la difícil tarea de asumir luego de la crisis originada por la derrota oficial en las primarias, en las que triunfó la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Uno de sus objetivos primordiales será calmar a los mercados.



Lacunza nació en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 50 años, está casado y tiene dos hijos. Estudió economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e hizo su posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Su función en el sector público comenzó como director del Centro de Economía Internacional, un think-tank de la Cancillería dedicado al diseño de la estrategia de inserción internacional y de promoción comercial de la Argentina, en el cual estuvo entre 2002 y principios de 2005.

Tras esa experiencia asumió como gerente general y economista jefe del Banco Central entre 2005 y 2010, cuando Martín Redrado era presidente. A partir de 2010, Lacunza se desempeñó como director de Empiria Consultores, hasta que en diciembre de 2013, Mauricio Macri, como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo convocó para ocupar el puesto de gerente general en el Banco Ciudad, en el cual Rogelio Frigerio, actual ministro del Interior, era presidente.



Con la victoria de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2015, Lacunza pasó a ser el ministro de Economía bonaerense.



Bajo la administración de Lacunza, la Provincia de Buenos Aires tuvo tres años consecutivos de superávit primario, la diferencia que sale de comparar ingresos y gastos corrientes. El año pasado, el balance cerró con un resultado positivo de $11.000 millones y para este año se espera un nuevo superávit.