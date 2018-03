Asume Vizcarra y el Congreso define el futuro de Kuczynski

Perú tendrá a partir de hoy viernes un nuevo presidente. Se llama Martín Vizcarra, era el primer vicepresidente y hasta hora embajador en Canadá. Sustituirá a Pedro Pablo Zuczynski, que renunció el miércoles acorralado por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en América Latina.

Vizcarra asumirá con la esperanza de que Perú supere una crisis política que ha afectado a una de las economías de mayor expansión en América Latina. Cumplirá el período de Kuczynski, hasta 2021.

Kuczynski, que asumió la Presidencia en el 2016, renunció cuando el Congreso dominado por la oposición tramitaba un pedido para destituirlo. Anoche comenzó a analizar qué hacer con Kuczynski: si aceptarle la renuncia o destituirlo.

"Les pido por favor que estemos a la altura del debate que corresponde al Congreso", dijo el jefe del parlamento, el opositor Luis Galarreta, al abrir la sesión plenaria a las 17:00 en Perú (19:00 en Uruguay). La decisión de aceptar la renuncia de Kuczynski o de destituirlo será votada hoy viernes, antes de tomar juramento a Vizcarra.

En el año 2000, el Congreso destituyó a Alberto Fujimori cuando éste envió una carta de dimisión a la presidencia por fax desde Japón, adonde se marchó acuciado por un escándalo de corrupción.

Los mercados recibieron de forma positiva la renuncia de Kuczynski por la expectativa de que con ello terminaría la incertidumbre política. El sol cotizaba estable y la bolsa de Lima bajaba afectada por factores externos.

Cierre de frontera.

"Ellos (la oposición) creen que me han tirado al botadero (basurero). Yo no estoy en el botadero, yo soy el Fénix que te defiende a ti, pueblo peruano", dijo Kuczynski la noche del miércoles frente a su casa, ante decenas de simpatizantes.

Los fiscales de una unidad especial contra la corrupción en Perú solicitaron a un juez una orden para impedir la salida del país de Kuczynski, mientras investigan pagos de Odebrecht a dos firmas consultoras a las cuales se les vincula.

En el 2016 renunció a su ciudadanía estadounidense para poder postular a la presidencia.

"Si Kuczynski se va (del país) es por corrupto e inmoral", dijo la líder del partido de izquierda Nuevo Perú, Verónica Mendoza, y pidió al futuro nuevo presidente convocar a elecciones generales y renovar la clase política local.

Kuczynski había eludido un primer intento de destitución en el Congreso en diciembre, cuando un puñado de legisladores opositores del partido fundado por el expresidente Alberto Fujimori inclinó la balanza a su favor. Poco después, ordenó el indulto de Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

Kuczynski es el primer presidente que pierde su puesto por el torbellino Odebrecht, que salpica a otros exmandatarios peruanos como Ollanta Humala, en prisión preventiva desde hace ocho meses junto a su esposa Nadine Heredia, y Alejandro Toledo, sobre el que pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos.

Ayer, los obispos católicos exhortaron a recuperar la ética y la moral en Perú y llamaron a todos los partidos a apoyar al gobierno de Vizcarra. "Hemos llegado a un punto de quiebre político. Un nuevo comienzo exige no solo un cambio de mando sino la recuperación ética y moral del país en todos los niveles", señaló la Conferencia Episcopal en una declaración.

¿Cambiarán las cosas?

"Tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante", escribió en Twitter Vizcarra, al que le aguarda una labor titánica al carecer de partido político en un Congreso dominado por Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori.

Keiko también ha sido salpicada por el caso Odebrecht. La empresa afirmó que aportó 1,2 millones de dólares a su campaña de 2011, por lo que es investigada por la fiscalía.

"Se dice que cambiarán las cosas, pero soy pesimista (...). Hay que cambiar la política, las reglas de financiamiento de los partidos políticos para que esto no vuelva a ocurrir", opinó Gaspard Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y del Caribe de la Universidad de Ciencias Políticas de París.

Maduro: "¿Quién me recibirá en Lima?"

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró ayer jueves que planea viajar a Lima a la Cumbre de las Américas, en abril, pese a que Pedro Pablo Kuczynski le había retirado la invitación.



"Ahora pensaba saludarlo otra vez, yo pensaba que él me iba a recibir en la Cumbre de las Américas. Resulta que no va a estar allí, así que cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima?", dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal de televisión VTV. Maduro agregó que pedirá a su canciller, Jorge Arreaza, que coordine su arribo a la capital de Perú para participar en la cumbre el 13 y 14 de abril.