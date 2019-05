Así fue la presentación de "Sinceramente", el libro de Cristina Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aclamada por sus seguidores que durante horas la esperaron con banderas y cánticos, la expresidenta argentina Cristina Fernández presentó su obra "Sinceramente" en la Feria del Libro, en medio de la expectativa sobre si se postulará a las elecciones de octubre próximo.



Fernández (2007-2015) explicó que escribió el libro animada por su exjefe de gabinete Alberto Fernández, quien se mostraba "muy angustiado" por lo que se decía de ella y de su marido Néstor Kirchner, también expresidente, fallecido en 2010.



"Él me dijo: me da mucha angustia que se digan esas cosas y vos tenés que salir a contar", relató la exmandataria la noche del jueves ante un público de 1.000 invitados, entre ellos dirigentes políticos del peronismo de izquierda, dirigentes sindicales, actores y defensores de los derechos humanos.



En dos pantallas gigantes, fuera de la sala, se transmitió el discurso de Fernández ante cientos de sus seguidores que esperaron durante horas bajo la lluvia. "Cristina presidenta, Cristina presidenta", gritó la multitud a su llegada.



Esta es su primera aparición en muchos meses en un acto público, fuera del Parlamento donde se desempeña como senadora desde 2017.



Con 300.000 ejemplares vendidos en 20 días, según la editorial Penguin Random House, un récord para el mercado argentino, el libro es una mezcla de memorias familiares y políticas, cargado de duras críticas al actual gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri.



Sin mencionar ni una sola vez a las elecciones presidenciales del próximo octubre, la exmandataria de 66 años recalcó que para Argentina "son momentos muy difíciles" y sostuvo que su libro, "lejos de plantear enfrentamientos o peleas, es una interpelación a todos, a las dirigencias no solo políticas, sino sindicales, sociales, culturales".



Argentina se encuentra en plena crisis económica, con una inflación de 54,7% anual en marzo y una contracción del PIB de 2,5% en 2018.



"Me parece que mucha gente decide sobre información que no es correcta, tampoco tienen la culpa de no tenerla. Estamos en un momento muy especial del país y la historia en el que es necesario aportar a este tipo de debates y discusiones. Creo sinceramente que es el aporte que puedo dar para construir algo diferente", señaló.



Aunque aún no ha dicho si postulará a la presidencia, Kirchner ha crecido en las últimas semanas en las encuestas y algunos sondeos indican que podría ganarle a Macri en segunda vuelta.



Kirchner, actual senadora del peronismo de centroizquierda, es indagada por presunta corrupción en una decena de causas judiciales. El 21 de mayo comenzará el primer juicio oral en su contra.