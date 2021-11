Así es el Porsche que se vende por US$ 12 millones y por el que aceptan bitcoins

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo coleccionista de autos debe conocer aquellos modelos exclusivos que son escasos en el mundo y no cualquiera puede tener. Uno que sin duda tiene que tener en la mira es un Porsche con características particulares que justifican el por qué de su ambicioso valor que supera los US$ 12 millones.

En el año 1998, Porsche fabricó una serie de autos con una versión mejorada de su prototipo para la categoría GT1 de la carrera 24 Horas de Le Mans, modelo con el que la marca alemana de automóviles de lujo se convirtió en campeona dos veces.

Sin embargo, el origen del exclusivo modelo de Porsche que ahora está a la venta surgió a partir de las reglas del FIA GT en 1996, actualmente conocida como World Endurance Championship, donde se solicitó a los participantes que sus autos tuvieran una versión apta para circular en carreteras.



De esta forma, para lograr homologar el modelo, la marca Porsche produjo algunos automóviles en su versión para la carretera y así nació el Porsche 911 GT1 Strassenversion, auto que actualmente se ha puesto a la venta por más de US$ 12 millones.

Este lujoso y codiciado auto es apto para correr fuera de una pista. Además, se fabricaron tan solo 20 unidades y algunas conservan características que los hacen parecer recién salidos de fábrica, es por esto que su precio se ha elevado con el paso de los años.



El Porsche 911 GT1 Strassenversion que ahora se vende corresponde a un modelo ubicado en Japón. Esta unidad mantiene un kilometraje bajo, tan solo ha tenido la oportunidad de correr 787 kilómetros. Su tamaño también es particular ya que mide 4,90 metros de largo, 1,9 de ancho y 1,15 de altura.



Es propulsado por un motor bóxer de 6 cilindros que le da capacidad de alcanzar hasta 370 kilómetros por hora con una aceleración de 0 a 100 km/ h en solo 3.7 segundos, esto gracias a su cambio manual ligado al sistema de tracción trasera.



En cuanto a su estética, al igual que sus especificaciones mecánicas, este Porsche tiene un diseño elegante. El modelo está en venta en color Fern White con un lujoso interior fabricado en color negro. Tiene faros y pilotos del 996 con carrocería ensanchada.



Este codiciado Porsche 911 GT1 Strassenversion aumenta su valor por el estado de conservación en el que se encuentra y porque en Japón es considerado como un auto raro, pero deseado por los coleccionistas.



Otra de las curiosidades de este auto Porsche es que se acepta el pago en criptomonedas. Su vendedor, quien se hace llamar Bitcoin Cars, está dispuesto a negociar con monedas virtuales para realizar la operación.



El Porsche 911 GT1 Strassenversion está a nada de alcanzar los precios de venta más elevados de los autos coleccionables de la marca, pero los más de US$ 12 millones valdrán la pena para los amantes de autos de lujo que hicieron historia en carreras.



Aunque quizá pueda sorprender el precio de este Porsche 911 GT1 Strassenversion que está a la venta en el sitio James Edition, no es el auto más caro de la marca alemana, en realidad, este título corresponde a un modelo Porsche 917 K fabricado en 1971 que se vende por más de US$ 14 millones.