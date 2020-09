"Mentiras", "burlas", "riña": así vieron los medios de EE.UU. el debate Trump vs Biden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El debate entre el actual mandatario Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, fue uno de los temas más comentados en la noche de ayer martes, no solo porque se trató del primer encuentro entre los políticos, sino porque además estuvo cargado de cruces e incluso insultos.

Esta mañana todos los medios del país le dieron un lugar destacado a la instancia, que incluso llegó a ser tendencia en las redes sociales previo a las elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre.

The New York Times tituló "Con conversaciones cruzadas, mentiras y burlas, Trump pisoteó el decoro en un debate con Biden". El medio remarcó que el actual mandatario interrumpió a su interlocutor "casi cada vez que hablaba".



"El presidente Trump hizo pocos intentos por tranquilizar a los votantes indecisos sobre su liderazgo", indicó The New York Times y agregó: "Biden respondió: 'esto es mu antipresidencial'".

Por otra parte, el medio The Washington Post también hizo hincapié en la actitud del mandatario estadounidense durante el debate y tituló: "Trump

sumergió el debate en feroces riñas".



El medio aseguró que el actual presidente "interrumpió e insultó incesantemente a Biden", en lo que calificó como un "amargo primer debate", así como un "espectáculo incontrolable de acoso e intimidación".

Los Ángeles Times también informó a sus lectores respecto al evento que convocó a una masiva audiencia en la noche de ayer. Al igual que los dos medios mencionados anteriormente, también en esta ocasión se destacó el tono del debate entre los presidenciables así como "la desinformación".



"Una noche de insultos y acusaciones mientras Trump interrumpe repetidamente", expresó el medio en su título. "Ninguno de los dos salió ileso de la noche", agregó.



"Biden arremetió contra el presidente varias veces diciendo: "¿Quieres callarte?", en incluso en un momento lo llamó 'payaso'".

"Trump y Biden chocan en un primer debate polémico" fue el título elegido por el medio The Wall Street Jornal.



En este caso el medio indicó que ambos políticos "chocaron" en diversos temas de la actualidad como por ejemplo el coronavirus, la Corte Suprema y la economía en general.



Se trató de una noche marcada "por interrupciones e insultos de ambos candidatos". Además destacó los dichos de Trump, quien le dijo a Biden que "durante 47 años no ha hecho nada".



Biden por su parte calificó a Trump como "el peor presidente de Estados Unidos", según otra de las frases destacadas por The Wall Street Jornal.



El medio USA Today decidió destacar en su título una frase de Biden como resumen de la noche. "¿Podrías callarte?". Además analizó las "5 conclusiones" de lo que calificó como una "riña" entre los dos candidatos.



El medio detalló además que debido a las medidas tomadas por la pandemia, ambos atriles estaban muy separados el uno del otro y además no se realizó el tradicional apretón de manos.



De todas maneras expresó que la falta de ese saludo estuvo lejos de ser lo más novedoso. "En el encuentro del martes, los dos hombres cuestionaron la inteligencia del otro, Trump interrumpió repetidamente a Biden y Biden frecuentemente se burló de sus comentarios y lo llamó 'payaso'".