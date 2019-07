Así es el “Alcatraz de las Rocosas”, la cárcel donde “El Chapo” cumpliría su condena

Situada a unos 185 kilómetros al sur de Denver (Estados Unidos), la prisión ADX Florence es apodada como la "Alcatraz de las (Montañas) Rocosas" en honor a la célebre prisión de San Francisco, entre cuyos reclusos figuraron gángsters como Al Capone y George "Machine Gun" Kelly, o Robert Franklin Stroud, conocido como el Hombre Pájaro de Alcatraz.

Actualmente, ADX Florence aloja a 376 reclusos que pueden verse como el "quién es quién" de los criminales más notorios del país.

Entre ellos se encuentran Ted Kaczynski, alias "Unabomber", el conspirador de los atentados del 11 de septiembre, Zacarias Moussaoui; Terry Nichols, que perpetró el atentado con bomba de 1995 en Oklahoma, Richard Reid, alias "Shoe Bomber"; Dzhokhar Tsarnaev, que puso una bomba en

la maratón de Boston; y Ramzi Yousef, uno de los participantes en el atentado de 1993 contra el World Trade Center de Nueva York.

Estos reclusos permanecen por lo general connados durante 23 horas al día en celdas solitarias, cada una de ellas con una ventana estrecha de poco más de un metro de alto y en ángulo hacia arriba para que sólo se pueda ver el cielo.

Pueden ver la televisión en sus celdas y tener acceso a servicios religiosos, programas educativos y un almacén.

Sin embargo, se aplican restricciones especiales para garantizar que los reclusos no puedan ejercer influencia o lanzar amenazas más allá de los muros de la prisión.

Los prisioneros no pueden moverse sin escolta y se realizan recuentos al menos seis veces al día.

Las fugas de "El Chapo"

La primera fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán se produjo en 2001, supuestamente en un carro de lavandería y con la ayuda de funcionarios de la prisión que había corrompido.

Su segunda fuga, a través del túnel, se produjo 14 años después.

"Está muy bien diseñada para su propósito, retener a los delincuentes más peligrosos del sistema penitenciario federal", dijo Martin Horn, profesor del John Jay College of Criminal Justice y excomisario del Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York sobre Alcatraz de las Rocosas.

"En sus dos fugas anteriores, Guzmán ha demostrado que puede tener un mayor riesgo de escape que cualquier otra persona. Eso hace de ADX Florence un lugar apropiado para él", añadió.

Guzmán, de 62 años, fue condenado el 12 de febrero por traficar toneladas de cocaína, heroína y otras drogas hacia Estados Unidos como líder del cártel de Sinaloa en México, donde los fiscales dijeron que amasó poder mediante asesinatos y guerras con cárceles rivales.

Horn dijo que ADX Florence "está literalmente construida en la ladera de una montaña, con una robusta infraestructura de seguridad".

¿Podría Guzmán penetrar eso? "Nunca se puede decir nunca jamás", dijo, "pero es muy improbable".

POR EL COMERCIO/GDA

¿Qué dijo "El Chapo" durante la audiencia en la que fue condenado a cadena perpetua?



El mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo, fue condenado este miércoles a cadena perpetua más 30 años simbólicos adicionales en un tribunal de Nueva York.



La decisión no fue una sorpresa: Brian Cogan, el juez federal de Brooklyn que presidió su caso, recordó en la audiencia su "crueldad abrumadora" y dijo que debía sentenciarlo por ley a prisión de por vida, como solicitaba el gobierno.



Pero, qué dijo "El Chapo", aquel hombre de 62 años que fue jefe del cartel de Sinaloa y llegó a ser el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte de Osama Bin Laden.



Las palabras de "El Chapo"



Serio, vestido con un traje gris y por primera vez luciendo un espeso mostacho en la corte, El Chapo se dirigió al juez y le dijo en español: "Ya que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles: aquí no hubo justicia", indicó



CNN detalló que la declaración “No hubo justicia aquí" fue realizada por El Chapo antes de recibir su sentencia. En todo momento se mostró inconforme con el proceso.



“No quiso traer de vuelta al jurado... Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra...¿Por qué fuimos a juicio?”, dijo "El Chapo".



“¿Por qué no me sentencian el primer día? El jurado no fue necesario, entonces”, agregó.



En sus palabras, el exjefe del cartel de Sinaloa también se quejó de sus condiciones de reclusión.



"Ha sido una tortura las 24 horas, emocional, psicológica, mental", dijo, y lamentó amargamente no poder abrazar a sus hijas mellizas, que no acudieron este miércoles, ni poder recibir visitas de su esposa, la exreina de belleza Emma Coronel, de 30 años.



Cuando entró y salió de la sala, El Chapo lanzó besos a Coronel y se tocó el corazón, y ella hizo lo mismo.



Luego de un rocambolesco juicio de tres meses, lleno de momentos escabrosos y surrealistas, el 12 de febrero un jurado le declaró culpable de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.



"Nos aseguraremos de que pase cada minuto de cada día del resto de su vida en prisión aquí, en Estados Unidos", dijo a periodistas el fiscal federal de Brooklyn, Rihard Donoghue.



¿Qué dijo la defensa de "El Chapo"?



En una rueda de prensa posterior, los abogados defensores de Guzmán, que solicitaron por aquel motivo un nuevo juicio, denegado por el magistrado, indicaron que están tramitando la apelación de la sentencia y calificaron el proceso de "espectáculo".



"Ha habido problemas significativos relacionados con la moción para un nuevo proceso, la extradición, la reducción de los contrainterrogatorios... que nunca he visto en 28 años. Nunca se me había limitado tanto como en este caso pero lo entiendo, esto fue un espectáculo", afirmó el letrado Jeffrey Lichtman.



El letrado ironizó sobre la multa millonaria que se le ha impuesto a su cliente y dijo que es "una ficción, parte del espectáculo" y que el Gobierno de EE.UU. primero "tiene que cobrar el primer dólar" de unos activos que duda que Guzmán posea, ya que las autoridades los buscan desde "hace décadas".



Lichtman se refirió también a la "maldición" que sufre la mujer de "El Chapo", Emma Coronel, "no solo como esposa sino como madre de sus dos queridas hijas, que son inocentes" y que "no han podido abrazar a su padre en años" debido a las altas medidas de seguridad de la prisión neoyorquina.



El abogado elevó el tono al revelar que otros compañeros de profesión le recomendaron "proteger" su carrera y dijo "que le jodan a eso, estoy aquí para proteger los derechos constitucionales, lo siento si ofendo a alguna gente pero estoy aquí para hacer mi trabajo".



De cara a la reclusión de El Chapo en el penal de máxima seguridad ADX Florence, cercano a Denver (Colorado), donde se espera que pueda pasar el resto de sus días, Lichtman sentenció: "Pueden enterrar a Joaquín Guzmán bajo toneladas de metal en Colorado y hacerlo desaparecer, pero nunca se desharán del hedor de este veredicto".