El asesinato del "peluquero de las estrellas" por Jhonier Leal, su hermano, sacude Colombia

El peluquero Mauricio Leal, que peinó a famosas y estrellas de Colombia, apareció muerto junto a su madre sobre una cama a finales de noviembre, en lo que parecía un matricidio, pero la confesión el pasado martes en los juzgados de su hermano, Jhonier Leal, del doble asesinato ha revolucionado el caso.

Leal, un peluquero de 47 años que tuvo una niñez difícil en la ciudad de Cali, y su madre, Marleny Hernández, aparecieron acuchillados sobre una cama en la habitación de una lujosa casa de La Calera, a las afueras de Bogotá, en la noche del 21 del pasado noviembre.

Junto a los cuerpos había una carta manuscrita en la que el estilista decía: "Los amo. Perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá". Todo parecía apuntar a que el peluquero mató a su madre y luego se suicidó.

Sin embargo, pronto se comprobó que el estilista, ya herido y bajo el efecto de unas pastillas tranquilizantes, fue obligado por su hermano a escribirla, todo dentro de la trama para hacer parecer que era un suicidio, aunque no encajara por las cuchilladas, poco habituales en un suicidio.

Fratricidio

"He tomado la decisión, de manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia", decía ante una jueza de Bogotá el hermano este martes.



Todo apunta a que Jhonier quería quedarse con la herencia de su hermano, fortuna que a su vez las autoridades investigan si fue legítimamente ganada por el peluquero o si, al contrario, está vinculada con lavado de activos.

De hecho, la Fiscalía se incautó, con fines de extinción de dominio, de dos propiedades y dos sociedades que estaban a nombre de Mauricio y cuya sucesión ya había iniciado el ahora señalado asesino. Esos bienes sumarían alrededor de 1,2 millones de dólares.



Pese a que desde el comienzo Jhoiner Leal se había declarado ajeno a los asesinatos, la Fiscalía reconstruyó lo ocurrido y el acusado no tuvo otra opción que confesar hoy en la audiencia.



Al contrario de Mauricio, Jhoiner no tuvo suerte en los negocios que emprendió, mientras que a los salones de estética de Mauricio de Bogotá iban reinas de belleza, cantantes y otras figuras del espectáculo.

El parricida y fratricida fue detenido en Bogotá por las autoridades en medio de un espectacular operativo, mientras que la gente no perdía detalle del caso.



Los expertos coincidían en que Jhoiner era el principal sospechoso del doble crimen pues en las entrevistas que dio a medios locales se contradecía y no daba muestras de sufrimiento por la doble muerte.



Una de las cosas que más llamó la atención es que dijo que una herida que tenía en la mano se la había hecho con unas tijeras y, en otra, cambió su versión al decir que se la había hecho con una pared rugosa.

En las audiencias el fiscal del caso dijo que el confeso asesino, que vivía en la misma casa de sus víctimas, primero mató a su propia madre en la habitación en la que dormía y luego fue a la de Mauricio, al que hirió. Al parecer el arma se partió y tuvo que ir a la cocina a por otro cuchillo.



Una vez muertos, movió los cuerpos a una sola habitación y utilizó guantes para no dejar huellas.



A todo lo anterior se suma que ninguna puerta o ventana de la casa en donde ocurrió el crimen fue forzada y que las cámaras de seguridad dejaron ver que a la propiedad no entró ningún desconocido.



El fiscal le insistió varias veces a Jhonier que no "había crimen perfecto" pese a que planeó durante varios el asesinato de su hermano, que comenzó aseando peluquerías pero que luego montó su propio negocio en Bogotá.



Al aceptar los cargos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio Jhonier podría ser condenado a una pena entre 45 y 50 años de prisión, pero recibiría una rebaja de la pena de hasta la mitad de la condena.

Lo que sucedió en noviembre

El 21 de noviembre del 2021 Jhonier Leal, Mauricio Leal y Marleny Hernández se encontraban en la casa juntos desayunando. Sin embargo, Jhonier decidió salir a un restaurante pasadas las 2:10 de la tarde.



Luego regresó a la casa ubicada en La Calera y nuevamente se le vio salir a las 6:13 p. m. a una fiesta familiar, según señaló el fiscal.



Después, en las cámaras de seguridad se logra ver que Jhonier Leal regresó a la casa a las 11:37 p. m. con motivo de entregar unas galletas que su hermano Mauricio Leal le había encargado.



Según la declaración del culpable, se había dormido después de despedirse de su madre. De hecho, se había tomado unas gotas de valeriana para dormir.



"Y supuestamente, dormido, se activó el plan de datos del sindicado", rebatió el fiscal del caso.



“Jhonier dejó de manipular el celular a las 11:43 y desplegó su actividad criminal” destacó la fiscalía.

El hombre bajó a la habitación de Marleny Hernández y mientras la mujer dormía descargó sobre ella una puñalada que le llegó a la columna, la cual inmediatamente acabó con la vida de su madre.



Luego se dirigió a la habitación de su hermano Mauricio Leal. Primero lo intimidó con golpes para que dejara una carta, en la cual señalaba a su hermano, Jhonier, como heredero.



Luego de conseguir la cesión del dinero, Jhonier descargó el cuchillo sobre el cuerpo de Mauricio Leal dejando a su hermano sin vida. Posteriormente, el criminal se dirigió a la cocina para poner sobre su hermano otro cuchillo. La Fiscalía estableció que una vez se realizó el teatro de los hechos, Jhonier tuvo suficiente tiempo para modificar la escena.





Así que trasladó a su madre de la habitación donde se encontraba a la de su hermano Mauricio Leal para acomodarla. Sin embargo, la Fiscalía encontró una gota de sangre en la escalera que sirvió para demostrar que la escena había sido alterada.

En la habitación de Jhonier se encontró una toalla con la sangre de Marleny Hernández y la de una persona con parentesco diferente a Mauricio Leal.



Además, en la terraza del cuarto de Jhonier Leal se encontró el trapero, el limpiavidrios y el frasco de jabón que usó para limpiar las sábanas del cuarto de su madre.



Leal había organizado todo para que el delito pareciera un suicidio. Así que a las 6:20 a.m. del 22 de noviembre, se registraron unas notas de voz desde el celular de Mauricio Leal que decía “Perdónenme, las amo".



Sin embargo, la fonética forense confirmó que la voz no era de Mauricio. Previo a ello, 6:19 a. m., José Yair, conductor y empleado de la peluquería, tuvo el último contacto con Mauricio.



Cuando le informaron que estaban muertos, Jhonier dijo "¿Mau, qué hiciste?", un dato que destacó la Fiscalía ya que el hombre, supuestamente, no sabía que había pasado