Un asesinato golpea el gobierno argentino a días de las elecciones

El asesinato de un kiosquero impacta en la campaña electoral por las legislativas del próximo domingo en Argentina, al poner sobre la mesa el problema de la inseguridad ciudadana.

El kiosquero tenía 45 años y fue asesinado durante un robo el pasado domingo. Su caso desató el reclamo de medidas de seguridad y un intenso intercambio de declaraciones entre oficialismo y oposición, además de una multitudinaria protesta de vecinos.

La víctima, un comerciante de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, falleció tras recibir cuatro disparos en el tórax efectuados por un delincuente con amplio prontuario, acompañado por una cómplice de 15 años, inimputable por su edad para la justicia argentina.



Indignados por la muerte del comerciante y la falta de seguridad permanentes, el pasado domingo y lunes, una multitud de vecinos se manifestó en las cercanías de la comisaría, donde se encontraba detenido el acusado.



Ayer martes, el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, trató de sacarle responsabilidad al gobierno por la inseguridad: “Sucede en todos los lugares del mundo (...) si miramos estadística, son otra cosa, pero cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas son nada”.

En particular, con respecto al crimen del kiosquero, el ministro declaró: “Es un momento muy triste y muy doloroso (...) ante esta desgracia uno sólo se puede solidarizar con los padres”.



Fernández también se expresó sobre los dichos de Patricia Bullrich, presidenta del partido de oposición Propuesta Republicana (PRO), quien el lunes había manifestado que el Gobierno se había desentendido de la seguridad.

“Es una señora que no tiene ninguna formación y que todo lo que hizo en el ministerio es una catástrofe”, afirmó Fernández sobre quien fuera ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.



Por su parte, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires y referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, pidió un régimen especial para los jóvenes que cometen delitos: “Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable. Ahí hay una contradicción, no puede ser que no sea punible”, opinó.



Por su lado, el gobierno reconoce por lo bajo que el asesinato del kiosquero Roberto Sabo tendrá un nuevo y negativo impacto en las chances electorales del oficialista Frente de Todos.

“Va a pegar, aunque la crisis en seguridad va mucho más allá de lo que pasó”, evaluaba ayer un alto funcionario consultado por el diario La Nación, que definía como “canallada” la “utilización” que la oposición hizo del caso. “Nosotros ya estábamos jugados, pero era la última carta que le faltaba a la oposición para meterle ruido al Gobierno cuatro días antes de las elecciones”, se quejaron cerca de un ministro albertista.

Para los operadores de la campaña, las protestas de los vecinos y la violenta reacción policial con gases lacrimógenos son un peldaño más en una serie de infortunios que parece no tener fin. “Lo de Córdoba el fin de semana (el Presidente pidiendo que esa provincia “se integre” al país) pensábamos que era el peor cierre de campaña que podía haber”, se resignaban cerca de otro ministro clave. (Con información de EFE y La Nación/GDA)