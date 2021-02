Asesinaron al embajador italiano en el Congo en un ataque contra la ONU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador italiano en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, fue asesinado este lunes en un ataque armado contra un convoy de la ONU en ese país, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

"Con profundo pesar, la Farnesina (Ministerio de Exteriores) confirma la muerte, hoy en Goma, del embajador de Italia en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, y de un carabinero", dice el comunicado.

El embajador y el carabinero viajaban a bordo de un convoy de la misión de la organización de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), según las mismas fuentes.



El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, expresó su "inmenso dolor" tras conocer la noticia mientras se encontraba en una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas.



"He sabido con gran consternación e inmenso dolor de la muerte hoy de nuestro embajador en la República Democrática del Congo y de un carabinero. Dos servidores del Estado que han sido asesinados violentamente en cumplimiento de su deber", dijo el jefe de la diplomacia italiana en una nota.



Di Maio añadió que "las circunstancias de este brutal ataque aún no se conocen y no se escatimarán esfuerzos para esclarecer lo sucedido".



"Dolor y angustia por la muerte del embajador Luca Attanasio y el carabinero en un ataque armado al convoy de la misión internacional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Solidaridad y cercanía con los familiares de las víctimas", dijo, por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Diputados, Piero Fassino.



El noreste de la RDC lleva años sumida en un largo conflicto alimentado por decenas de grupos armados rebeldes nacionales y extranjeros, pese a la presencia del Ejército congoleño y las fuerzas de la Misión de las Naciones Unidas, que tiene desplegados más de 15.000 efectivos en el país.