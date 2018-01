Artistas francesas critican "puritanismo" de campaña contra acoso y feministas responden

Un centenar de artistas e intelectuales francesas publicaron ayer un manifiesto en el que critican el "puritanismo" de la campaña contra el acoso desatada a raíz del caso Weinstein, y defienden la "libertad de importunar" de los hombres, que consideran "indispensable para la libertad sexual".



"La violación es un crimen. Pero el flirteo insistente o torpe no es un delito, ni la caballerosidad una agresión machista", afirmaron personalidades como la actriz Catherine Deneuve, la escritora Catherine Millet, la editora Joëlle Losfeld o la actriz Ingrid Caven en la carta, publicada hoy en el diario Le Monde.



Aclararon que "no se sienten representadas por ese feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, adquiere el rostro de un odio a los hombres y su sexualidad", en alusión al movimiento #MeToo (yo también), que surgió para denunciar en las redes sociales casos de abusos machistas.



También se refirieron a ese movimiento como "justicia sumaria", que juzga a hombres "cuyo único error fue haber tocado una rodilla, tratado de robar un beso" o "hablar de cosas 'íntimas' en una cena profesional".

Si bien reconocieron que el caso Weinstein dio lugar a una "toma de conciencia" sobre la violencia sexual contra las mujeres en el contexto profesional, lamentaron que ahora se favorezca lo que entienden como intereses de los "enemigos de la libertad sexual" o de los "extremistas religiosos".



El escándalo de abusos del productor Harvey Weinstein, destapado el pasado octubre por The New York Times, desató una ola de denuncias por parte de muchas actrices que acusaron a actores como Kevin Spacey o Dustin Hoffman.

Respuesta feminista

Un grupo de feministas francesas respondió a la carta subrayando hoy el derecho de las mujeres a no ser agredidas y a que se las respete, en respuesta al manifiesto en el que un centenar de famosas defendía la libertad de los hombres "a importunar".



"Cada vez que los derechos de las mujeres avanzan, que se despiertan las conciencias, aparecen resistencias", lamentaron en un artículo publicado en France Info una treintena de feministas como Caroline de Haas.



Allí acusaron a esas celebridades de "mezclar deliberadamente" y "meter en el mismo saco" conceptos diferentes, como la seducción basada en el respeto o el placer, por una parte, y la violencia, por otra.

Las feministas denunciaron que las firmantes de la declaración publicada ayer son "reincidentes" en la defensa de "pederastas" o en la "apología de la violación", y que utilizan su visibilidad mediática para "banalizar la violencia sexual".



Hacían referencia a los postulados de varias de las firmantes que han sido críticas con el feminismo previamente. Deneuve, por ejemplo, se oopuso en octubre al movimiento #MeToo: "No creo que sea la forma más adecuada de cambiar las cosas. ¿Después qué vendrá? ¿'Denuncia a tu puta'? Son términos muy excesivos. Y, sobre todo, creo que no resuelven el problema".



También firmaron la carta la filósofa Peggy Sastre, quien publicó un ensayo titulado "La dominación masculina no existe", y la periodista Élisabeth Lévy, directora de la publicación vinculada con la ultraderecha francesa Causeur, quien calificó al movimiento de “infecto".

No han tardado en sumarse al debate otras personalidades, como la exministra para los Derechos de las Mujeres Laurence Rossignol, que afirmó que ella "no habría firmado la tribuna publicada ayer", que consideró "una bofetada a todas las mujeres que denuncian la realidad sobre la depredación sexual".