El artista callejero Banksy reivindicó nuevas obras aparecidas en Inglaterra

El artista callejero británico Banksy confirmó a través de un video publicado este viernes en Instagram que es el autor de varias obras aparecidas recientemente en Inglaterra.

El clip, de algo más de tres minutos, titulado "A Great British Spraycation", representa el itinerario estival del artista, que viaja a bordo de una autocaravana con la heladera llena de latas de pintura en espray.

Entre las nuevas creaciones, se encuentra la rata, el roedor fetiche de Banksy, dando sorbos a un cóctel en una hamaca, que el artista estampó en el contrafuerte de hormigón de una playa inglesa.



En otra obra, pintada encima de un banco, aparece un gancho como los de las máquinas expendedoras que suele haber en las ferias, aunque en esta ocasión los regalos o los peluches que se pueden ganar son los peatones.



Encima de un contenedor de basura, el artista plasmó una gaviota preparada para darse un atracón. Otra obra -realizada con plantilla- representa a tres niños, uno de los cuales achicando agua con un cubo, en una barca de hojalata, con la inscripción "We're all in the same boat" (Estamos todos en el mismo barco), en alusión a la crisis medioambiental.

Banksy reivindicó nuevas obras. Foto: AFP

En la pequeña ciudad de King's Lynn, en el este de Inglaterra, Banksy le puso a la estatua del ingeniero Frederick Savage, famoso por sus máquinas de vapor, un helado y una lengua, para saborearlo.



Y sobre el techado de una parada de autobús, pintó a unos bailarines y a un hombre tocando el acordeón.

Por último, en una casa en miniatura de la atracción turística Merrivale Model Village, pintó la inscripción "Go big or go home" (Hazlo a lo grande o vete a casa).



En los últimos años, el artista de Bristol, que mantiene su identidad oculta, ha alcanzado cifras récord en las casas de subastas.



En marzo, una obra que destacaba la labor de los trabajadores sanitarios fue subastada por 20 millones de euros, un récord, destinados al servicio público de salud británico.