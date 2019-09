Arrestaron a “Maguila” Puccio, integrante del clan familiar que secuestró y mató en los '80

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Daniel Puccio, uno de los miembros de la famosa familia argentina de secuestradores Puccio y cuya historia fue inmortalizada en la película "El Clan", fue arrestado en Brasil acusado de uso de documento falso, informaron este martes fuentes oficiales.

Según fuentes policiales, el argentino fue detenido el lunes en un retén policial en la ciudad de Itú, interior del estado de Sao Paulo, luego de que presentara un documento de identidad falsificado al ser abordado dentro de un ómnibus.



Luego de que la Policía Civil de Sao Paulo descubriera que se trataba de un miembro del famoso clan Puccio y que había sido condenado en su país por secuestro, el argentino fue enviado a la comisaría de la Policía Federal en la vecina ciudad de Sorocaba.



Pero los agentes federales, tras consultar con Interpol, constataron que no existen órdenes de extradición ni de arresto en su contra, al parecer porque su condena ya prescribió, por lo que decidieron procesarlo tan solo por uso de documento falso.



Como el argentino manifestó su interés de permanecer más tiempo en Brasil y de adquirir una propiedad, el comisario de la Policía Federal responsable por el caso le impuso una multa y le dio plazo de 60 días para regularizar su situación en el país.



La familia Puccio, cuya historia fue contada en 2015 en la película "El Clan", del director Pablo Trapero, se hizo conocida en Argentina en la década de 1980 por haber secuestrado y asesinado a varios empresarios, a los que mantenía en cautiverio en la propia residencia familiar en el barrio de San Isidro en Buenos Aires.



Daniel Puccio, conocido como "Maguila", llegó a pasar dos años preso en Argentina pero, como la Justicia demoró tanto tiempo en concluir el proceso, se le concedió la libertad en febrero de 1988 sin que hasta ese momento se le hubiera impuesto condena.



Diez años después, sin embargo, fue condenado a 13 años de prisión por su participación en uno de los secuestros atribuidos a su familia, pero ya había huido de Argentina, nunca fue localizado y la condena terminó prescribiendo.



Su padre y uno de sus hermanos fueron condenados a cadena perpetua, pasaron varios años presos y murieron ya en libertad.



En el momento en que fue arrestado, el argentino portaba US$ 5.000 en dinero, que fueron incautados por la Justicia pero que pueden ser devueltos en el momento en que sea liberado si se concluye que su origen no es ilícito.



Puccio estaba en un ómnibus que había partido de Foz do Iguazú, ciudad brasileña en la frontera con Paraguay y Argentina, y que se dirigía hacia Sao Paulo capital.



Según la Policía, el argentino mostró nerviosismo cuando los policías abordaron el autobús y anunciaron que realizaban una operación de búsqueda de drogas, por lo que llamó la atención de las autoridades.



Al consultar el sistema informático, la policía constató rápidamente que el documento entregado por "Maguila" tenía una fotografía que no correspondía a la del documento original, por lo que procedió a detenerlo.



El argentino, que admitió que había adquirido el documento falso a nombre de otra persona para poder circular por Brasil, optó por entregar su pasaporte original, lo que permitió identificarlo.