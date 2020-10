"Se arrastraban sobre él": hombre cayó en agujero repleto de ratas en Nueva York

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque parece extraído de una película de terror, sucedió realmente. En Nueva York (Estados Unidos) un hombre cayó cuatro metros y medio cuando se abrió un agujero en la vereda. Como si eso no fuera poco, en la profundidad se encontró con una marea de ratas, según contó su hermano medio estadounidense Daily News.

Su hermano dijo que "mientras caía, se raspó la cara, se rompió el brazo y la pierna". Además, "no podía moverse y las ratas se arrastraban sobre él. No gritó, porque no quería que las ratas se le metieran en la boca". Por media hora no se pudo mover.



Todo sucedió cuando Leonard Shoulders estaba esperando el ómnibus el sábado pasado. Las autoridades dijeron que los bomberos rescataron al hombre del agujero y lo llevaron al Hospital St. Barnabas para su recuperación.