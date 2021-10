Arrancó la COP 26 con el desafío de “no poder fracasar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajo una fina lluvia, un grupo de activistas estadounidenses por el clima lanza botes de humo en Glasgow, ciudad escocesa escenario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), crucial para el futuro del planeta que se prepara para recibir a líderes y manifestantes de todo el mundo.

La creciente nube de humo se dirige a los jefes de Estado y Gobierno que se esperan en la cumbre de la ONU, cuando comience hoy hasta el 12 de noviembre. Hay manifestantes instalados en George Square, en pleno centro. En esa plaza, se ha visto pasar a Nelson Mandela a lo largo de los años, así como innumerables mítines por la independencia de Escocia y protestas del movimiento Black lives Matters.

En las próximas dos semanas, la plaza será el punto de encuentro de activistas por el clima. Según los organizadores, se prevé que acudan hasta 100.000 personas en una macro manifestación que se organizará el 5 de noviembre.



Se espera a más de 100 líderes, incluido el presidente estadounidense, Joe Biden. Como una manera de recordatorio de que la amenaza ya existe, muchas calles del centro están inundadas.



En cuanto a las medidas de seguridad, la policía ha bloqueado un gran perímetro alrededor del Scottish Campus Event que albergará el evento, cerca de las orillas del río Clyde, lo que dificulta la vida cotidiana de los residentes. A muchos de ellos les preocupa que el acontecimiento provoque un aumento en los casos de covid-19, en un momento en el que el Reino Unido está registrando una de las tasas de contagios más altas del mundo.

No al fracaso.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, aseguró que el mundo no puede permitirse un fracaso de la COP26 que empieza hoy en Glasgow (Reino Unido), pero subrayó que la transición a una economía verde debe reducir y no aumentar las desigualdades.



“En pocas horas, en Glasgow, comenzará la COP26. No podemos permitirnos un fracaso. El Informe de la ONU sobre la Brecha de Emisiones deja claro que los actuales planes nacionales para hacer frente al cambio climático distan mucho de poder ser considerados como suficientes”, afirmó el político en una declaración.



Añadió que si se toma “en serio” el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, con respecto a los niveles preindustriales, “debemos convertir nuestras ambiciones en políticas claras y realizables”.



En cualquier caso, llamó a asegurarse de que la transición a una economía verde “reduzca y no amplíe las desigualdades”.



Exigió que los países desarrollados cumplan “su promesa de recaudar al menos 100.000 millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente al cambio climático”. Igualmente, celebró que Estados Unidos, con Joe Biden en la Casa Blanca, vuelva a ser “un socio que se toma en serio la amenaza que supone el cambio climático”.



“Un ejemplo de esta colaboración es la iniciativa liderada por la Unión Europea y Estados Unidos para reducir las emisiones de metano en al menos un 30% para 2030. Tenemos que conseguir que el mayor número posible de países se unan a este proyecto”, dijo.



Cabe recordar que ell presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo de acuerdo climático promovido por Barak Obama, y regresó con Joe Biden a principios de 2021.

Centroamérica.

Guatemala pedirá en el COP26 que Centroamérica sea declarada como “la región más vulnerable del planeta”.



Así lo anunció el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) en una publicación en su portal de internet al confirmar la participación de su titular, Mario Rojas Espino, al evento internacional.



“Logramos, con el apoyo de los otros ministros de la región, llevar una postura unificada, no solo como país sino como región para que este año las peticiones lleguen con más fuerza a la comunidad internacional”, explicó el ministro. (Con información de EFE y AFP)