Arias denunciado por abusos sexuales

Ya son tres las mujeres que denuncian por abuso sexual al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias.

El lunes una médica y activista de una ONG por el desarme nuclear, denunció a Arias ante la Fiscalía por una violación que habría ocurrido en diciembre de 2014.



Y ayer miércoles se sumaron otras dos mujeres: la periodista costarricense Nono Antillón, cuyo testimonio publica el diario La Nación, y de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, quien denunció su caso en The Washington Post.



Daly contó a The Washington Post que en 1990, en un hotel de Managua, se acercó a Arias para hacerle una pregunta y en lugar de responder le toco los senos y le dijo: “No estás usando brassier”. La mujer, que se desempeñaba como periodista para el diario costarricense en inglés The Tico Times, dijo que no presentó una denuncia formal porque consideraba que para la época ese tipo de comportamientos eran comunes en Centroamérica.



Nono Antillón, por su parte, asegura que en 1986, cuando tenía 25 años y trabajaba como asesora de prensa de Arias en la campaña hacia las elecciones de ese año, este intentó abusar de ella. “Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me agarró por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear”, relató Antillón a La Nación.