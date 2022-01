Argentino se quedó sin empleo y empezó a cobrar por hacer fila en centro de hisopado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su situación económica y la situación sanitaria de Argentina llevó a que Sebastián Pujador, de 29 años, se ingeniera para pensar una modalidad que le permitiera tener trabajo y ayudar a las personas. Así, ahora pasa sus días haciendo filas y cobrando por su tiempo.

"Cobro $ 800 ($ 341 uruguayos al cambio actual) por hacer fila. Hay veces que se avanza rápido y puedo hacer dos o tres personas, pero otras veces solo logro hacerle a una sola persona la fila", contó el joven al medio sanjuanino Diario de Cuyo.



La idea surgió cuando Pujador fue a hisoparse junto con su tío porque tenían síntomas de coronavirus. Hacía unas semanas se había quedado sin empleo en su trabajo de albañil y en su cabeza pensaba formas para tener ingresos nuevamente.

En la fila, "entre chiste y chiste", se le ocurrió la novedosa idea de cobrar por hacer lo que ya estaba haciendo. "Hice la publicación por redes sociales de compra y venta y empecé a hacer este trabajo", dijo.



El centro de hisopados que eligió es el ubicado en el estadio Aldo Cantoni, a 20 cuadras de su casa, por ser el más cercano. Además, según contó al medio, es uno de los que avanza más rápido.

"Hay gente que llega a hacer la fila con muchos síntomas o no tiene tiempo de esperar tanto. Entonces me busca para que yo haga la fila y ellos llegan cuando estoy cerca de entrar", aseguró y comentó que en ocasiones llegó a hacer cinco horas de fila para una sola persona.



De esa forma, indicó, si bien se promociona a través de las redes sociales, ya hay personas que lo contactan porque supieron de su trabajo a través de otros clientes que ya tuvo.



"Los días de mucho calor se hizo difícil hacer la fila, pero antes que no tener trabajo prefiero aguantar. Esos días, me llevaba agua fresca o compraba una gaseosa y hacía la fila. Peor es no tener trabajo", agregó y contó que siempre hace la fila parado. Esto es así porque no tiene sillas o banco plegables que sirvan para caminar las cuadras que recorre para llegar a su nuevo lugar de trabajo.