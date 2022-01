Argentina vacunará a niños de 5 a 11 años con dosis anticovid de Pfizer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque la autorización para que la vacuna de Pfizer sea usada en menores de entre 5 y 11 años en la Argentina se dio hace una semana, recién hoy se conoció la noticia a raíz de una entrevista de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Vizzotti se refirió esta mañana a la aprobación de la vacuna pediátrica de Pfizer para su uso en el país y afirmó que las dosis fueron aprobadas la semana pasada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y que en los próximos días esperan tener novedades sobre su implementación.

La ampliación para el uso del fármaco norteamericano se dio en la disposición 450- 2022 de la Anmat que está fechada en el 13 de enero pasado y establece: “Autorízase a la firma PFIZER S.R.L. para la Especialidad Medicinal denominada COMIRNATY / VACUNA BNT162b2, Forma farmacéutica: CONCENTRADO PARA SOLUCION INYECTABLE, aprobada por Certificado N° 59.358 una nueva concentración y nueva fórmula, contenido de envase primario y secundario, período de vida útil y forma de conservación para la indicación en franja etaria de niños de entre 5 y 11 años de edad”.



“Pfizer se aprobó en la Argentina para 5 y 11 años en función de cuando la empresa presentó la ampliación de la data, que fue la semana pasada”, contó la funcionaria en diálogo con LN+ y tras ello describió que debieron entregar documentos, resultados de ensayos y demás papeles para que tras ello la Anmat los evaluara. Tras ello afirmó: “Seguro en estos días tengamos novedades para compartir de Pfizer”.



Asimismo, Vizzotti explicó que desde la cartera que dirige trabajan también con la vacuna de Moderna porque buscan “la mayor cantidad de plataformas, como hicimos siempre”. “Lo que no podemos hacer es esperar documentos, desde octubre ya tenemos un número importante de niños protegidos”, afirmó respecto de la demora de Pfizer para entregar los trámites solicitados y sobre la inoculación de menores que se llevó adelante con Sinopharm, una vacuna que en un primer momento fue cuestionada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), algo que preocupó a muchos padres que optaron por no vacunar a sus hijos.



“Creemos que la mejor decisión es proteger lo antes posible a los niños, niñas y adolescentes. Por eso recomendamos la vacuna”, aseguró la funcionaria.



Ayer, la ministra Vizzotti y su par de Educación, Jaime Perczyk, mantuvieron una reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de UNICEF, de la SAP y de la Defensoría de niños, niñas y adolescentes “con el fin de alcanzar los consensos en torno a la readecuación del protocolo previo al inicio del ciclo lectivo y las estrategias para fortalecer la vacunación”, se informó de manera oficial.



Sobre la posibilidad de que la vacunación contra el coronavirus se vuelva obligatoria, luego de que un diputado del oficialismo presentara un proyecto, la ministra dijo que sería la Comisión Nacional de Inmunización sería la entidad que podría recomendar la inoculación, pero que “todavía la situación epidemiológica no es estable para definir qué población, qué vacuna y cada cuánto”.



“Tenemos tres veces más casos que en el pico de la segunda ola, pero 10 veces menos muertes”, explicó la ministra sobre la actual situación epidemiológica nacional y destacó la importancia de las vacunas: “La letalidad es mucho menor gracias a ellas”. Vizzotti dijo que “parecería” que la provincia de Córdoba “está transitando el pico” de contagios. “Por primera vez, estamos viendo una desaceleración de casos respecto de la semana anterior”, añadió la funcionaria. “Es una buena noticia que no hayamos tenido otra escalada”, dijo.