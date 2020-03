Fernández dijo que quien no cumpla con cuarentena "estará incurriendo en un delito"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino Alberto Fernández indicó que la cuarentena de los argentinos que provengan de los países de riesgo por coronavirus será obligatoria . "La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública".

Sobre los vuelos provenientes de Italia , epicentro europeo de contagio del nuevo coronavirus , el Presidente dijo que "frente a Italia que ha dispuesto cerrar fronteras" y "no va a dejar entrar y salir a italianos", la Argentina "debería suspender el trato con ese país por este tiempo".



" Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus . Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días", indicó Fernández.

En sintonía con esto, el Gobierno de la vecina orilla analiza la suspensión de los espectáculos públicos.



Asimismo, sobre la aparición de nuevos casos en el país que ya suman 19 casos y una muerte, el primer mandatario dijo: "El virus aparentemente se destruye con el calor, y la Argentina y América Latina están todavía en verano, entonces lo que todos los infectólogos planteaban era que iba a llegar más tarde".



"Nos llamó la atención porque en todas las indicaciones que daba la Organización Mundial de la Salud decía que el virus se propaga en condiciones de frío: no era de esperar que el problema se desate en una Buenos Aires con 30 grados de calor", sostuvo.



Días atrás, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , dijo que pensaba que el virus iba a llegar más tarde al país .

¿Cuáles son las penas previstas?

El Código Penal argentino establece una serie de penas vinculadas a casos relacionados con la salud:



Para las personas que "propaguen una enfermedad peligrosa y contagiosa" el artículo 202 del Código Penal dispone entre tres y 15 años de cárcel. El artículo 203 en cambio hace referencia a multas de entre 5.000 y 100.000 pesos argentinos si la propagación se diera por "imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”.



En el caso de que tuviere como resultado enfermedad o muerte “se aplicará prisión de entre seis meses a cinco años”, según recogió Infobae.



En tanto, "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", según lo que establece el artículo 205.