Argentina superó 80.000 muertos por COVID-19 y pasó a España

Argentina superó los 80.000 fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Ayer viernes se reportaron 30.950 nuevos casos y 539 muertos, con un balance total de 80.411 decesos y un promedio diario de fallecimientos superior a 500 la última semana.

En total, los fallecidos registrados en el país son 80.411 y con esto Argentina desplazó a España (reportó 80.196) y se ubica en el puesto 13 entre las naciones con mayor cantidad de fallecidos, subrayó ayer el diario La Nación.

Según surge de los reportes oficiales, Argentina casi duplicó en lo que va del año el número de decesos que tenía a finales de 2020 cuando registraba unos 43.000.



Argentina figura en el tercer lugar, detrás de India y Brasil, como el país con mayor cantidad de muertos reportados la última semana. Al analizar los contagios, también el país se sube al podio: primero está India, segundo se sitúa Brasil y tercero la Argentina.



Además, el país está entre los lugares más altos del ranking si se mira a estos datos en función de la población: Argentina se encuentra quinta en contagios por millón de habitantes y cuarta en muertos por millón de habitantes en la última semana.

La cantidad de pacientes internados con COVID-19 en cuidados intensivos es de 7.668 personas, lo que lleva la ocupación de camas para pacientes graves al 78,2% a nivel nacional.



El epicentro de los contagios se mantiene en Buenos Aires y su periferia, adonde viven 15 millones de los 45 millones de habitantes del país.



Sin embargo, en otras provincias como Córdoba y Mendoza la curva de casos se ha incrementado dramáticamente las últimas semanas.

Argentina cumplió un cierre de nueve días con restricción a la movilidad de la población a finales de mayo. Pero la medida consiguió bajar sólo en un 8% el número de contagios, según la ministra de Salud, Carla Vizzoti.



Luego de ese período, las restricciones se cumplen además los fines de semana hasta el 11 de junio.

La pandemia en Brasil.

En tanto, en Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, sumó ayer 37.936 contagios por coronavirus y 1.454 decesos, con lo que el total de fallecidos supera ya los 470.000.



Brasil acumula, desde el primer caso de la enfermedad, en febrero de 2020, un total de 470.842 fallecidos.



En una semana, el país registró 11.797 muertes, lo que supone un promedio diario de 1.685 decesos y que mantiene a Brasil como el segundo que más fallecidos ha registrado a causa del COVID-19, detrás solamente de Estados Unidos.

En cuanto a las infecciones, Brasil se anotó en los últimos siete días 449.478 nuevos contagios, un promedio de 64.211 casos diarios y que lo confirma como la tercera nación con más contagios confirmados, después de Estados Unidos e India.



La tasa de mortalidad por el coronavirus se ubicó ayer viernes en 224 decesos por cada 100.000 habitantes, en tanto que la incidencia fue de 8.014 personas infectadas en la misma proporción.



Pese a que la media móvil de casos y óbitos presenta cierta estabilidad, la comunidad médica y científica ha alertado sobre la inminente llegada de una tercera ola de la pandemia en las próximas semanas, en momentos en que el país vive una mayor flexibilización de las medidas de restricción.

Hasta el momento 45,5 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid y 20,8 millones la segunda, en este país de unos 212 millones de habitantes.



En este panorama, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, no descartó prohibir la celebración de partidos de fútbol en la ciudad, incluidos los de la Copa América, si la pandemia se agrava.



Río, principal sede de la Copa América, permite la realización de partidos sin público gracias a un decreto que deberá ser revisado a partir del próximo 14 de junio, un día después del comienzo del torneo continental, cuando expira su validez.

Paes informó que ni la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ni la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entraron en contacto con la Alcaldía de Río sobre la celebración de la Copa América. (La Nación/GDA y AFP)

Oposición argentina presenta denuncia ante la ONU por las vacunas

La líder de Propuesta Republicana (Pro), Patricia Bullrich, junto con un grupo de diputados y senadores opositores elevaron un informe a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 implementado por el Gobierno argentino. Destacan que no se cumple “en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación”.



El informe describe los llamados “vacunatorios vip”, los parámetros de selección para la vacunación de personal estratégico priorizándolos antes que al personal de salud, docentes o personal esencial y detalla la desaparición de vacunas, la pérdida de lotes y la distribución en locales partidarios del oficialismo.



En un segundo eje, describe los mecanismos de adquisición de vacunas por parte del gobierno nacional y “su falta de transparencia”.



El informe menciona los casos de contratación de la vacuna AstraZeneca y la elección del laboratorio mAbxience para producir el principio activo en Argentina; de la Sputnik V, que será producida por Laboratorios Richmond; la Sinopharm, que avanza en un acuerdo con Sinergium Biotech. También detalla la solicitud de mínimas dosis al fondo Covax.



E insiste con la denuncia que ya había hecho Bullrich, que “existen elementos que permiten presumir” que “se habría requerido a la empresa Pfizer, como condición para la contratación, la participación de algún empresario argentino”, lo que habría sido rechazado por el laboratorio estadounidense.