Argentina sigue golpeada por la inflación: 50,5% en 12 meses

La inflación no da tregua en Argentina, menos en el período de transición que se abre de cara al futuro cercano: un lapso de tiempo entre dos congelamientos que adelantan un “colchón” de más subas.

Así, en octubre -todavía con efectos de precios pisados de combustibles, alimentos de la canasta básica, dólar y tarifas de servicios públicos- la inflación mostró un alza de 3,3%, debido principalmente al impacto del proceso de dolarización -y la consecuente devaluación- que se abrió tras las primarias de agosto pasado.



Así, la inflación reflejó una desaceleración frente al pico de septiembre (5,9%), incluso por debajo de lo esperado por los privados, pero se estaciona todavía en un nivel elevado.

Con esta alza, en diez meses la suba de precios acumuló un avance de 42,2%. En los últimos doce meses, la inflación suma 50,5%, el valor más bajo desde enero. El dato núcleo (sin precios regulados ni estacionales) tuvo un alza mensual de 3,8%, según el Indec.



“La disminución de la inflación en octubre se vio impulsada, en gran medida, por los menores aumentos en el rubro alimentos”, afirmaron desde el Banco Central (BCRA). “Este número sigue siendo alto pero es 2,6 puntos menos que en septiembre”, estimaron.



“Todos los componentes marcaron menores registros”, afirmó Melisa Sala, economista de LCG. “La inflación núcleo fue 3,8% en octubre contra 6,4% en septiembre; los bienes estacionales aumentaron sólo 2,8% contra un 8,5% el mes anterior; y los bienes y servicios regulados todavía sujetos al congelamiento post elecciones primarias tuvieron una suba del 2% mensual, 1,4 puntos menos que en septiembre”, precisó.



“Esta desaceleración se explicó por el impacto de la menor depreciación (del peso) del mes de agosto y por los precios regulados planchados en un mes electoral. Para noviembre, esperamos una leve aceleración debido a la suba de precios regulados como combustibles”, anticipó Gabriel Zelpo, economista jefe de la consultora privada Seido.

Evolución de la inflación argentina. Foto: AFP

“El dato sorprendió por lo bajo. Se esperaba alrededor de 4%”, dijo Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina. “Alimentos y Bebidas subió poco. Quizás sí el dato negativo es que la inflación núcleo sigue en niveles altos, y fueron los regulados y estacionales los que empujaron a la baja el índice de este mes. Así, es probable que la inflación interanual quizás no supere el 55%. Los datos de noviembre nos muestran una inflación de 3,7% en noviembre”.



“Para que 2019 cierre con una inflación menor a 50%, las tasas de inflación de noviembre y diciembre deberán descender al 2,7%. Por el contrario, si las tasas son mayores al 4,4%, la inflación anual superará el 55%”, indicaron Nadin Argañaraz y Bruno Panighel, economistas del Iaraf.



“Los precios relativos anticipan que podría haber mayores problemas de cara a 2020. Los salarios posiblemente sigan perdiendo poder de compra y su actualización podría generar aumento de precios vía suba de costos. Las tarifas de los servicios y el transporte no se actualizan hace varios meses y complican la meta fiscal vía mayores subsidios económicos”, agregaron.



El último Relevamiento del Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación para octubre de 4,2% mensual. Para noviembre, ya anticipaban una tasa de 4,1% mensual, “previendo que continúe verificándose una trayectoria descendente”, según indicó el informe de octubre. Para fin de año, los participantes del REM estimaron una inflación nivel general en 55,6%. El componente núcleo, en tanto, llegaría a un 59,5%.



La perspectiva para 2020 no incluye aún el acuerdo de precios y salarios que el presidente electo Alberto Fernández espera sellar con la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) para intentar frenar la inercia.

Tampoco aparecen allí las incertidumbres aún no resueltas sobre la continuidad de las restricciones a la compra de dólares, el nivel de las tasas de interés, la “pesificación” de las tarifas y la actualización por ley de las jubilaciones y pensiones, entre otras dudas sobre el nuevo programa económico. Allí también surgen las vinculadas a la emisión monetaria que habilitará en nuevo gobierno peronista.

Banco Central de la República Argentina Foto: AFP - archivo

El Banco Central argentino compra US$ 1.380 millones

Tras la derrota del Gobierno en las elecciones, el Banco Central de Argentina (BCRA) invirtió el signo de su operación en el mercado de cambios. Hasta el viernes anterior al 27 de octubre pasado, llevaba 21 jornadas consecutivas vendiendo reservas para calmar al dólar.



Desde entonces, dio vuelta su accionar y lleva comprados más de US$ 1.300 millones, gracias a un elemento clave: el cepo cambiario.



Con la demanda de dólares restringida hasta los US$ 200 mensuales para individuos y cerrada para empresas, a excepción del pago de importaciones o la cancelación de deudas, el BCRA es el único que puede comprar dólares libremente en el mercado.



“El escenario económico no cambió. Lo que sí cambió fueron las reglas de juego”, afirma Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma, en referencia a las restricciones cambiarias que permitieron al Central volver a comprar dólares.



Además de los US$ 1.105 millones que compró desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre -último dato oficial-, el mercado estima que el BCRA sumó desde las PASO más de US$ 1.380 millones por sus intervenciones.



De todas maneras, ese monto representa apenas un 17% del total de divisas que la entidad que conduce Guido Sandleris volcó al mercado entre las PASO y las generales (US$ 7.456 millones) para intentar moderar la suba del dólar. En ese plazo, el tipo de cambio mayorista pasó de $ 45,40 (viernes 9 de agosto) a $ 59,72, un valor estable en las últimas jornadas que se explica casi exclusivamente por el cepo.