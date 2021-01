Argentina: rescatan de una red de trata a una joven que había desaparecido en 2011

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Buenos Aires fue hallada una chica que desapareció hace casi 10 años. Por el caso, fueron detenidos sus padres, quienes habrían entregado a la menor, cuando tenía 14 años, a una red de trata y prostitución, según se desprende de la investigación judicial.

Se trata de C. A. O. M (se resguarda su identidad), quien había sido vista por última vez el 8 de julio de 2011, por lo que se montó una campaña nacional e internacional para encontrarla. Es más, en la pesquisa inicial trascendió por entonces que la chica podría haber viajado a la provincia puntana con un chico con el que había empezado a salir. Sin embargo, con el paso del tiempo esa hipótesis perdió fuerza y nunca más se tuvo rastros de ella.

Por tal motivo, ahora, la causa dio un giro de 180 grados, luego de que la joven fuera encontrada en Buenos Aires, donde la habrían obligado a ejercer la prostitución. De acuerdo con información judicial, C., de 24 años, tendría dos hijos.



En los últimos días, personal de la Gendarmería Nacional, por disposición de la Justicia federal, allanó el domicilio del matrimonio, ubicado en la comuna de La Paz, a más de 150 kilómetros de la capital mendocina, lo que generó revuelo en toda la región. De esta manera, quedaron detenidos la madre de la joven, M. M., quien quedó alojada en el penal de mujeres del Borbollón, mientras que su pareja y padrastro de la chica, A. O., fue llevado a la penitenciaría de Boulogne Sur Mer.



"La verdad que increíble que esto pase y que nadie se haya hecho cargo en su momento y peor, que no arbitraran los medios necesarios para buscarla. La Paz está conmocionada por el hecho", expresaron a LA NACION en la Municipalidad de La Paz, que comanda Fernando Ubieta. En medio del hermetismo oficial, se supo que la joven se encuentra bajo tratamiento psicológico.



"Estamos muy contentos de saber que Aldana está viva, pero a su vez tristes por pensar que sus padres pueden tener algo que ver en el hecho", indicó un familiar de los detenidos al medio local Tiempo del Este.



El caso de C. A. O. M está siendo investigado por un juzgado Federal, enfocado en una supuesta red de trata de chicas menores de edad que eran entregadas para ejercer la prostitución.