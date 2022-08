En Argentina reducen subsidios y suben facturas de luz, gas y agua

El Gobierno de Argentina anunció ayer martes la eliminación de subsidios en las facturas de los servicios de gas, electricidad y agua, en el marco del ordenamiento fiscal que requiere el país.

El ahorro fiscal para 2022 en materia de energía eléctrica y gas será de 47.500 millones de pesos (350 millones de dólares), que anualizado se estimó en 455 mil millones de pesos (3.360 millones de dólares), según indicó la secretaria de Energía, Flavia Royón.



En tanto, el ahorro que logra el fisco por la eliminación del subsidio en la factura de agua será de 2.000 millones de pesos en 2022 (14 millones de dólares) y de 45.000 millones de pesos (332 millones de dólares) en 2023, según indicó la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, indicó que para 2023 se puede esperar un impacto del 0,4% a 0,5% del PIB, que será “un aporte crucial para la política de ordenamiento de las cuentas públicas”, que se reduce a un tercio para 2022 porque los aumentos tarifarios sólo se aplicarán en noviembre y diciembre próximos.



La medida también apunta a “concientizar que la energía es un recurso que debemos cuidar”, dijo Royón.

Costo fiscal

Argentina mantiene las tarifas subsidiadas de energía y agua, lo que deriva en un costo fiscal que, en un país sin acceso al financiamiento externo y acotado financiamiento local, termina solventándose con emisión monetaria generando inflación (71% interanual en julio pasado).



Argentina había acordado con el Fondo Monetario Internacional reducir los subsidios estatales a la energía (0,6% del PIB en 2022) para mejorar la composición del gasto público.



Además, el pago de ayudas estatales no alcanza sólo a los pobres porque, según indicó Royón, la mitad de la población con mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios.



Para implementar la anulación de subsidios, el Gobierno argentino habilitó un formulario para que la población demuestre que los necesita. Se han anotado 8,8 millones de usuarios de energía eléctrica, en tanto unos 4 millones de usuarios no han solicitado los subsidios.

Electricidad

Argentina cuenta con más de 680 distribuidoras de electricidad de todos los tamaños, lo que hace que haya mucha disparidad tarifaria. A los usuarios del nivel 1, de altos ingresos, se les retirará el total del subsidio en la factura de energía eléctrica y a los usuarios de nivel 2, de bajos ingresos, no se les modificará la factura.



A los usuarios del nivel 3, la clase media, se subsidiará hasta los 400 kilovatios por hora (kWh) mensual y el consumo por encima de ese nivel perderá el subsidio.



En tanto, los usuarios no residenciales seguirán el mismo esquema que el segmento 1.



El 85% de los argentinos consume menos de 400 kWh y el promedio es menor a 300 kWh.

Gas

Para la distribución de gas por redes, existen diez prestadoras que abastecen a 9,3 millones de usuarios, en tanto en cada distribuidora existen ocho categorías de usuarios residenciales.



Al nivel 1, de usuarios de más ingresos (2,9% del total) y no inscriptos para el subsidio (38,1%), se le quitará el subsidio gradualmente en tres bimestres: para los consumos de agosto, octubre y diciembre.



El nivel 2, de bajos ingresos, (31% del total) no sufrirá incrementos tarifarios. Al nivel 3, de clase media, (28% del total), se subsidiará el volumen equivalente al 70% del promedio entre los umbrales mínimos y máximos de cada categoría para cada zona tarifaria. Al 30% por encima de ese tope, se le quitará el subsidio escalonadamente por bimestre, a pagar en septiembre, noviembre y enero próximos.

Agua

AYSA provee agua potable a un área de más de 14 millones de habitantes, sin ningún tope, los cuales pagan apenas el 36% del costo y el 64% restante se subsidia. Los usuarios del nivel alto (14% de los casos) dejarán de percibir el subsidio desde noviembre próximo. El nivel medio (27% de los casos) mantendrá un 40% del subsidio en noviembre próximo, un 20% en enero de 2023 y se le quitará desde marzo siguiente.



El nivel medio bajo (47% del total) mantendrá el 45% del subsidio en noviembre, el 30% en enero, el 15% desde marzo próximo.



Y los usuarios que reciben la tarifa social (7%) no sufrirán ningún cambio.



El 9% de usuarios no residenciales mantendrá el 40% del subsidio en noviembre, baja al 20% en enero próximo y se elimina desde marzo siguiente. (Con información de EFE)

Camino a una inflación cerca a los tres dígitos



Argentina se encamina a cerrar 2022 con una inflación no inferior al 90% y que algunos expertos ya avizoran con una tasa de tres dígitos, un nivel no visto en las últimas décadas. Argentina tiene una inflación anual de dos dígitos desde 2002, pero este año, al calor de un escenario global de precios disparados por la guerra en Ucrania y de los desequilibrios de la macroeconomía local, la tasa de inflación no ha sido menor al 3,9% en ningún mes. Pero los datos de julio dispararon todas las alarmas: los precios al consumidor avanzaron 7,4% en relación con junio -el mayor salto mensual desde 2002- y 71% en términos interanuales, con un alza acumulada en los primeros 7 meses del año del 46,2%.