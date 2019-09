Argentina proyecta inflación de 53% al cierre  del 2019 y 34% a fines de 2020 en presupuesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tasa anual de inflación de Argentina se aceleraría a fines de diciembre a 53% desde el 47,6% de 2018, y disminuirá el ritmo a 34% al cierre del próximo año, según proyecciones del gobierno incluidas en el presupuesto del 2020, dijeron funcionarios del Ministerio de Hacienda.

El gobierno del presidente Mauricio Macri enviará al Congreso el proyecto de ley el lunes 16 de septiembre, de acuerdo con las fuentes, que pidieron no ser identificadas.



Si bien la inflación venía desacelerándose en los últimos meses -producto de una estricta política monetaria - el magro resultado que obtuvo Macri en las elecciones primarias de agosto produjo un desplome del peso que llevó a un fuerte de aumento de precios en agosto. El jueves el instituto de estadísticas dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del mes pasado.

"Si el tipo de cambio se mantiene en la trayectoria de los últimos días, probablemente la dinámica de precios va a empezar a reflejar de nuevo (...) una desaceleración en los últimos meses de este año", dijo una de las fuentes.



El proyecto prevé que la segunda economía más grande de América Latina se contraiga un 2,6% este año y crezca apenas 1% el próximo año.

El tipo de cambio, que se depreció fuertemente tras las elecciones primarias, se debilitaría a un promedio de 67 pesos por dólar en el 2020 desde un promedio de 48 pesos por dólar este año.



Por otro lado, la balanza comercial, que registró un déficit de US$ 3.800 millones el año pasado, tendría un superávit de US$ 16.100 millones en 2019 y de US$ 17.500 millones en el 2020.



La cuenta corriente registraría un superávit de 0,4% el próximo año desde un déficit de 0,9% en 2019, dijeron las fuentes.