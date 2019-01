En Argentina proponen bajar edad de imputabilidad

El Gobierno argentino confirmó su intención de impulsar cambios en el Código Penal para bajar a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves e instaló, en un Congreso cerrado por el receso estival y en el inicio de un año electoral, un tema que siempre fue un parteaguas entre oficialismo y oposición.

De hecho, el Senado aprobó durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, en 2009, un régimen penal juvenil para menores de entre 14 y 16 años. Sin embargo, aquel proyecto nunca salió de la Cámara de Diputados por la resistencia del propio kirchnerismo.

Ahora, la anunciada propuesta de la administración de Mauricio Macri vuelve a dividir opiniones entre los que creen necesario adecuar la legislación y que consideran que ayudará a combatir la inseguridad y aquellos que la ven como una medida punitiva impulsada en el inicio de la campaña electoral y para distraer la atención de otros problemas, como la situación económica.

"Es un tema que siempre estuvo en la agenda del Gobierno, no sé por qué se demoró tanto", afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), en diálogo con La Nación, mostrando su respaldo a la iniciativa.

El presidente del bloque de diputados del peronismo no kirchnerista, Pablo Kosiner (Salta-Alternativa Federal), consideró "importante debatir un nuevo sistema penal juvenil". "La responsabilidad penal de los menores es un tema que debemos modernizar, no podemos seguir con un sistema totalmente obsoleto", afirmó. Sin embargo, Kosiner mostró su discordancia sobre la oportunidad de la propuesta. "El tema de seguridad no es lo ideal tratarlo en un año electoral", aseguró en declaraciones radiales.

El kirchnerismo, en tanto, se manifestó en contra.