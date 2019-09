Argentina pesifica los pagos en dólares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Ni los freelancers quedaron afuera. Entre las medidas que anunció el gobierno argentino para cuidar las reservas y el tipo de cambio, impuso una obligación a los exportadores para que liquiden los dólares en el mercado local dentro de un plazo determinado. Pero esto no solo corre para grandes empresas, sino también para trabajadores que venden servicios al exterior. Este último grupo empezó a recibir notificaciones de sus respectivos bancos, ya que sus pagos son recibidos en dólares, pero no llegan en esa moneda a sus cuentas.

Antes, en cambio, el importe se acreditaba directamente en la cuenta en dólares y no se les requería documentación respaldatoria.



Andrés G. es un programador freelance que trabaja para una compañía radicada en Estados Unidos. Hizo un trabajo de cuatro meses por el que cobró US$ 15.000 en tres pagos de US$ 5.000, pero el último, que se acreditó la semana pasada, fue retenido por su banco.



Andrés presentó la documentación -una factura de comercio exterior-, tuvo que esperar un día más y se le acreditaron $ 273.350 (para la conversión el banco tomó la cotización de compra de $ 54,67). Pero él que-ría dólares, y estaba dentro del límite de atesoramiento de US$ 10.000, por lo que volvió a pasar los pesos a la divisa y perdió aproximadamente un 6,8% en el camino porque la cotización de venta es $ 58,65. Le quedaron US$ 4.660,70.



Esto está pasando en todos los bancos y con distintos tipos de profesionales. Por caso, la periodista Viviana V. cobró el miércoles pasado US$ 375 por una serie de salidas que hizo para una corresponsalía en el Mercosur. El monto fue pesificado cuando antes se le daba la opción de cobrar los dólares o pasarlos a pesos. Además, cada vez que reciba un pago tiene que registrar su firma presencialmente pese a que en su banco ya la tienen.



El gerente de comercio exterior del Banco Galicia, Santiago Justiniano, confirmó que quienes exportan servicios están obligados a liquidar las divisas en un plazo de cinco días hábiles “independientemente del monto que sea”. “El ingreso de dólares por servicios prestados al exterior se pasa a pesos al tipo de cambio que tenga el banco ese día”, puntualizó.