Argentina pasó a España en cantidad de contagios

Argentina notificó ayer domingo 10.324 nuevos contagios por COVID-19, lo que eleva la cifra total de infectados en el país a 894.206, informaron fuentes oficiales. También se agregaron 287 muertes, elevando la cifra de fallecidos a 23.868.

Con estos números, Argentina superó a España (890.367 positivos totales) y es el sexto país en cantidad de casos, detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Colombia.

La provincia de Buenos Aires continúa a la cabeza de las regiones con más casos confirmados hasta el momento (468.432, 2.542 en las últimas 24 horas), seguida por la capital del país, con 134.992 casos confirmados, 642 de ellos notificados en la jornada de ayer domingo.



La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires pasaron de concentrar más del 90% de los nuevos casos de COVID-19 en mayo a representar menos del 50% debido al fuerte incremento en los últimos dos meses de los contagios en varias provincias.



En cuanto al número de internados en unidades de terapia intensiva, actualmente hay 4.237 personas ingresadas con diagnóstico confirmado por COVID-19. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 63,9% a nivel nacional.



En el caso de Buenos Aires y su cinturón urbano, que integran el área metropolitana de Buenos Aires -la región más golpeada por la pandemia en Argentina-, el porcentaje de internados asciende al 62,8%.



Las autoridades sanitarias realizaron 14.237 test y desde la irrupción del coronavirus en el país ya se han realizado 2,2 millones de pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 49.046,2 muestras por millón de habitantes.



El Gobierno argentino anunció el viernes que mantiene las medidas de aislamiento y distanciamiento obligatorios en función de la situación epidemiológica de cada distrito, unas restricciones que estarán en vigor, como mínimo, hasta el próximo 25 de octubre.



La situación sanitaria es especialmente delicada en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén.



Mientras se extiende la pandemia y la escalada de conflictos del kirchnerismo con la Justicia no da tregua, los “banderazos” contra el Gobierno son cada vez más frecuentes.



Con una fuerte composición de adultos mayores que salen a pesar del riesgo de contagio de coronavirus, hoy lunes tendrá lugar otra de estas marchas en Argentina.

Brasil

Por su lado, Brasil registró 290 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y 12.345 casos nuevos. Brasil confirma hasta ahora 5.094.982 de infecciones de COVID-19, en tanto que los fallecimientos desde el comienzo de la pandemia alcanzaron ayer domingo 150.488, la cifra más alta de América Latina.



A nivel mundial, Brasil es solo superado por Estados Unidos en el número de muertes ocasionadas por COVID-19.



El sábado, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a minimizar la gravedad de la pandemia de coronavirus.



“Si lo agarra un día, no se preocupe. Tengo 65 años, ya lo tuve y no sentí nada. Ni una gripecita. Cero, cero. Nada”, declaró en una conversación con una mujer identificada sólo como Alessandra que transmitió por sus redes sociales y en la que recordó que en julio pasado contrajo COVID-19 y la superó “sin problemas”.



Poco antes, un consorcio de medios de comunicación que recoge los datos de las secretarías regionales de Salud había informado de que el país había superado la cifra de 150.000 fallecidos por COVID-19, lo cual fue ratificado más tarde por el Ministerio de Salud.



Bolsonaro no hizo ninguna referencia a esa situación en su conversación con Alessandra, transmitida desde un hotel de la Marina en Guarujá, una playa del litoral de San Pablo en la que pasó el fin de semana junto a su familia, aprovechando que hoy lunes será festivo.



Como suele hacer cada fin de semana en Brasilia, el gobernante paseó en motocicleta por las calles de Guarujá, saludó a decenas de simpatizantes y se detuvo para tomarse fotografías con ellos, sin usar máscara ni respetar las normas de aislamiento social que rigen aún en esa región.



También este sábado fue confirmado que dio positivo de COVID-19 el ministro de la Secretaría de Gobierno de Brasil, Luiz Eduardo Ramos, el décimo de los 22 integrantes del gabinete de Bolsonaro que ha sido contagiado.