Argentina tiene casi 10 millones de vacunas en stock, pero solo el 25% recibió las dos dosis

La diseminación de la variante delta de coronavirus, la que mayor preocupación causa, se retrasa sin que los especialistas encuentren una explicación lógica. Se sabe que en los países donde ingresó hubo rebrotes veloces que no tuvieron un efecto tan dramático gracias a la vacunación. Pero en la Argentina se comportó distinto y a pesar de detectarse casos que no tuvieron un nexo epidemiológico con personas que llegaron contagiadas del exterior, la circulación comunitaria aún no fue decretada.

A pesar de esta tregua la preparación de la población frente a una posible nueva ola está todavía lejos de ser la más efectiva. Es que ocho meses después de iniciarse el plan de vacunación más importante de la historia y con un stock disponible de casi diez millones de vacunas solo el 25% de los argentinos cuentan con el esquema completo de dos dosis, las necesarias para hacerle frente a la variante que tiene un mayor potencial de contagiosidad que la original y las que la sucedieron. El promedio de aplicación de los segundos componentes se mantiene alto, aunque en una curva descendente, a diferencia del ritmo de inoculación actual de la primera dosis que bajó considerablemente.

La recomendación de todos los especialistas es contar con la mayor cantidad posible de personas con los esquemas completos antes que la variante delta provoque un pico de casos. Hay que recordar que el exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en febrero pasado vaticinó que a esta altura del año toda la población estaría inoculada. “Hemos tomado las previsiones y todo el flujo de vacunas para que la vacunación total se dé entre agosto y septiembre”, había anunciado meses antes de su renuncia por la causa del vacunatorio vip.



La promesa está lejos de cumplirse. El 60% de la población (27.132.287 personas) ya recibió al menos una dosis aunque hay una gran lista de espera por haber cumplido ya el plazo estipulado para completar los esquemas o estar al límite. Según esos plazos, a quienes recibieron Sputnik V se podía diferir la segunda aplicación por tres meses, en los casos de AstraZeneca/Covishield, dos meses, y para Sinopharm, entre 21 y 28 días. Con esquema completo, hasta ayer y según el Monitor de Vacunación online, había 11.550.883 personas.