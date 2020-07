Argentina: Lázaro Báez, emblema del empresario K, deja la cárcel

El empresario argentino Lázaro Báez -una de las caras más visibles de las causas por corrupción durante los gobiernos kirchneristas- dejará la cárcel luego de más de cuatro años. Pasará a cumplir prisión domiciliaria. Se le fijó una fianza de 632,5 pesos argentinos (unos 8,5 millones de dólares), y el uso de tobillera electrónica.

Así lo dispuso ayer miércoles el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), en cumplimiento de un fallo de ayer mismo de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal. Según la Casación, debía aceptarse la excarcelación de Báez porque ninguna de las partes acusadoras pidió que siguiera preso.



Si bien el fallo de ayer le concede la excarcelación, Báez no podrá circular libremente, porque en la causa conocida como El Entrevero -donde se investiga la compra irregular de una estancia en 2011 en Uruguay- tiene ordenada la prisión domiciliaria.



En la operación de El Entrevero, según el juez de la causa, se canalizó “dinero de procedencia ilícita a través de mecanismos financieros y bancarios” por 14 millones de dólares, “a fin de ocultar al verdadero dueño de los fondos”.

Parte de la estancia El Entrevero, sobre la ruta 10 entre Punta del Este y José Ignacio, se remató en octubre de 2018 a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI) por unos 2 millones de dólares.

El TOF 4 dispuso que, además de la fianza y la tobillera, Báez deberá cumplir con otros dos requisitos: tendrá que entregar su pasaporte y presentarse cada 15 días ante el tribunal.

El fiscal general Abel Córdoba dictaminó por la excarcelación de Báez (con fianza, prohibición de salida del país y tobillera). La otra parte acusadora, la Unidad de Información Financiera (UIF), se ausentó. De esta forma, la UIF se abstuvo de pedir que a Báez se le mantuviera la prisión preventiva. Por eso, la Casación sostuvo que ninguno de los acusadores se había opuesto a la excarcelación.



El 19 de junio, el TOF 4 se negó a excarcelar al empresario dueño de Austral Construcciones, que fue socio y amigo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, y fue contra ese fallo que su defensa interpuso un recurso de casación, que tuvo su resolución ayer a favor del empresario.

La defensa había argumentado que Báez tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes, lo cual lo pone en situación de riesgo ante la pandemia de coronavirus.



Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza. La orden de su prisión preventiva la dio el juez Sebastián Casanello, que investigó el caso conocido como “la ruta del dinero k”, una causa en la que Báez es el principal acusado de un presunto lavado de más de 60 millones de dólares.



En esa causa Báez ya no cumple prisión preventiva. El caso por el que sigue preso -y por el cual ayer se ordenó que deje la cárcel- es un desprendimiento de “la ruta del dinero k”, el caso “M&P”, que fue elevado a juicio oral por Casanello en diciembre del año pasado. En esta causa, donde a Báez se lo investiga junto a sus hijos y a una decena de imputados por inyectar dinero de empresas fantasmas en Austral Construcciones, no se fijó todavía una fecha para el inicio del juicio.

El juicio por “la ruta del dinero k”, que comenzó en octubre de 2018, quedó interrumpido por la pandemia del coronavirus y su reanudación ya fue suspendida tres veces.

"Arbitrarias".

En el Gobierno argentino se abstuvieron de opinar sobre la situación particular de Báez. En el entorno del presidente Alberto Fernández, en cambio, apelaron a la argumentación jurídica que había brindado el mandatario durante su campaña electoral cuando se lo consultaba sobre los casos de corrupción: que hay prisiones preventivas que son “arbitrarias”.

“No opinamos del caso”, dijo un portavoz del presidente consultado por el diario La Nación. Otros importantes funcionarios tampoco quisieron pronunciarse sobre el contenido de las causas de corrupción contra Báez -y aseguraron que ayer Fernández no emitió comentario en la residencia oficial de Olivos- pero aludieron al uso de la prisión preventiva en este caso, más allá de la situación de la salud de Báez y la pandemia.

“Báez estuvo preso cuatro años, se vencieron todos los plazos para una prisión preventiva, que más allá de los tiempos es una medida muy excepcional, que no puede ser arbitraria, es algo que está en la ley argentina y en el Pacto de San José de Costa Rica”, dijo a La Nación un importante funcionario que le da seguimiento a los temas judiciales junto al presidente. Y recordó: “Alberto (Fernández) nunca dice que alguien es inocente o culpable, lo que dice es que la prisión preventiva tiene que ser una herramienta muy excepcional”.

“Acá de lo que se trata es de respetar el estado de derecho, más allá de la simpatía o antipatía de las personas involucradas. Vale para todos los casos de corrupción de cualquier gobierno, de este, del macrista o del kirchnerista. Lo que no puede haber es una Justicia que se mueva en función del clima político”, agregó el funcionario del gobierno argentino.

Macri: “No avancen sobre nuestras libertades”

Luego de cuatro meses de silencio público, y con el kirchnerismo como principal eje de sus críticas, el expresidente Mauricio Macri dejó en claro que no se retira, y que está dispuesto a dar la batalla mediática por las “libertades” que considera bajo amenaza. “Estoy más que nunca. Más cerca de los argentinos que nunca. Estoy tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido por el 48% de los argentinos para que ponga en juego lo que ellos piensan, sus propuestas, sus soluciones. Solamente (estoy) intentando levantar la mano y decir ‘Cuidado, no avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas sobre lo que es el marco institucional’”, dijo el expresidente en el diálogo virtual, parte del ciclo denominado La Otra Mirada, en el que fue entrevistado por el periodista peruano Álvaro Vargas Llosa.



“No hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando con la libertad de expresión, la independencia de los poderes, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada”, dijo Macri. En una sola frase, el expresidente pareció aludir a las amenazas a periodistas, la causa por presunto espionaje que roza a miembros de su gobierno y la frustrada expropiación de Vicentín. Sus críticas se trasladaron, también, a la duración de la cuarentena y sus efectos económicos. “Tiene que haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la salud mental y laboral de la gente. (...) No hay que dejarse llevar por el miedo y la intuición para tomar decisiones en momentos como estos, sino por los datos”, afirmó Macri. En cuanto a su futuro político, Macri eludió las definiciones, aunque dejó en claro que su intención es continuar en la arena política. (La Nación /GDA)