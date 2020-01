Argentina introdujo cambios al régimen de importación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la intención de reorientar la administración de comercio a la mirada política de la Casa Rosada, pero sin rememorar los tiempos de Guillermo Moreno, el Gobierno ajustó hoy el régimen de importación de bienes. La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial, aumenta levemente el control del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, sobre el ingreso de mercancías, como motos, electrónicos y productos de madera.



La resolución 1 de este año recupera un sistema ideado por la administración de Mauricio Macri. Se trata del denominado SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), creado en enero de 2018 por la AFIP, para la gestión y tramitación de licencias de importación.



Fuentes cercanas a Kulfas explicaron que ese sistema contempla que un 87% de las posiciones arancelarias (el nombre que llevan los productos en los términos del comercio exterior) ingresaban por licencias automáticas. En otros términos, casi sin "pedir permiso", mientras que aproximadamente un 12% se revisaba a través de un sistema digital.



La norma, que se conoció hoy, sube el porcentaje de posiciones arancelarias que deberán contar con autorización a 14,8%, siempre según fuentes oficiales.



En Industria negaron a LA NACION que se trataran de nuevas restricciones. "Sólo son la incorporación de unas pocas posiciones arancelarias a licencias no automáticas que seguirán administradas bajo el Régimen SIMI instaurado por gestión anterior. Lo único es que la validez, o vigencia, de la licencia fue reducida de 180 días a 90 días", indicaron fuentes oficiales.



"Ya venían pidiendo más información y demorando algunos trámites estos días", contaron a este medio algunos industriales. Hubo consultas de los productores de plásticos y de autos.



El punto novedoso es la instrumentación de un formulario que deberá presentar el importador en caso de haber inconsistencias. Desarrollo Productivo desactivó ese robot informático, que será reemplazado por funcionarios de la Secretaría de Industria en una audiencia que se mantendrá con quién quiera traer mercancías incluidas en esas posiciones arancelarias.



En el entorno de Kulfas insistieron en que no hay un cambio estructural en el comercio y no se trata de un retorno a las denominadas DJAIs, el mecanismo que usaba el kirchnerismo para frenar el ingreso de productos del exterior.



La norma conocida hoy se orienta, de todas maneras, a una intervención mayor del Estado. Sostiene que "se ha identificado una serie de bienes respecto a los cuales, en función de la actual coyuntura económica, resulta indispensable evaluar sus respectivos flujos comerciales y grado de cumplimiento de las respectivas normas técnicas que les resultan aplicables, a fin de generar información que facilite el diseño eficiente de las políticas públicas a aplicar".



También sostiene que debe modificar resoluciones anteriores para "analizar y monitorear el flujo de importaciones, considerándose pertinente el establecimiento de plazos acordes a un seguimiento cercano a las corrientes comerciales en concordancia con los desafíos actuales".