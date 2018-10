Argentina inaugura hoy nuevo sistema cambiario

Argentina pondrá en práctica a partir de hoy lunes 1 de octubre su nuevo sistema de control de la base monetaria y de un rango de flotación de la cotización del dólar, con la que espera contener la inestabilidad financiera.

El miércoles, el Banco Central de Argentina anunció que, dentro de un sistema de flotación cambiaria, a partir de hoy lunes utilizará una "zona de no intervención" que se determinó entre los 34 pesos y los 44 pesos por dólar, rango que se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual. La entidad también señaló que reducirá a cero el crecimiento de la base monetaria hasta junio del próximo año, que hasta al momento crecía a una tasa del 2% mensual.

Sin embargo, el viernes el peso argentino se depreció un 3,87%, a 41,25/41,30 unidades por dólar, y el riesgo país medido por el banco JP Morgan subió 29 unidades, en medio de una marcada cautela inversora.

"Siempre que se pone en marcha un esquema nuevo hay un período de transición y adaptación del mercado hasta que se acomoda a las nuevas reglas y las señales que va dando el Central", dijo ayer domingo Guido Sandleris, el nuevo presidente del Banco Central en una entrevista con el diario La Nación. Sandleris agregó que tardará "un par de semanas" para que los mercados se estabilicen.

Con una devaluación de un 50% de su moneda en lo que va del año y una inflación para el 2018 prevista en cerca del 40%, Argentina atraviesa una severa crisis financiera que el Gobierno de Mauricio Macri busca contener a solo un año de las próximas elecciones.

Sandleris confía tanto en el nuevo esquema que afirmó que "ni loco compraría dólares en este momento", más allá de que la divisa pudiera llegar a desafiar circunstancialmente por algunas jornadas el techo de la zona de libre flotación que definió el Banco Central en $ 44.

El funcionario estima que al mercado le tomará "un par de semanas" adaptarse al nuevo programa. Luego de esa transición, dice, la inflación "empezará a bajar en los próximos meses" y "dejaremos de lado la obsesión actual con el dólar y podremos enfocarnos en lo que necesita la economía".

—¿No cree que la reacción que mostró el mercado en estos días puede complicar el inicio del nuevo esquema?, le preguntó La Nación a Sandleris.

—No. Creo que, por el contrario, nos ayudará a ir construyendo la credibilidad del sistema, porque hicimos lo que dijimos que haríamos: el dólar se movió para arriba, pero no salió de la zona de no intervención y no intervinimos. Es una regla que vamos a respetar.

—¿Y cómo imagina el día después de ese aprendizaje?

—Después viene una etapa en la que recuperamos anclas nominales y la inflación va a empezar a bajar en los próximos meses, no con el dato de septiembre, porque está jugado, tal vez tampoco en octubre, pero sí de allí en más progresivamente. Dejaremos de lado la obsesión actual con el dólar y podremos enfocarnos en lo que necesita la economía para ser más competitiva y volver a crecer.

—¿Qué haría usted mañana (por hoy): compraría dólares antes de que llegue a $44 o entraría en un plazo fijo?

—Ni loco compraría dólares en este momento. Me parece que lo que vamos a ver es este Banco Central cumpliendo todo lo que anunció y eso hará que el peso preserve su valor. Me parece que hay instrumentos mucho más atractivos.

Sandleris, siendo secretario de Política Monetaria del Ministerio de Hacienda trabajó en el diseño del nuevo esquema monetario, que se presentó al FMI y que comenzará a implementarse a partir de hoy.

Swap con China.

El miércoles, Argentina cerró un nuevo acuerdo con el FMI, que extiende en 7.100 millones de dólares un préstamo anterior por 50.000 millones y prevé una aceleración de los desembolsos.

En La Nación, Sandleris dijo que un inminente acuerdo de intercambio de monedas con China ampliaría aún más las reservas argentinas. "Está prácticamente cerrada una ampliación del swap con China por casi 9.000 millones de dólares, para totalizar 19.000 millones de dólares", explicó Sandleris.

En julio del 2017, el Banco Central de China extendió un trato bilateral de canje con Argentina, por el que ambos países prolongan por tres años más un acuerdo de intercambio de monedas locales.