En Argentina esperan la vuelta a clases tras las vacaciones de julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy lunes comenzará en Argentina una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en principio se extenderá hasta el 26 de abril. Además de las compras de alimentos o la asistencia a los trabajos considerados esenciales que ya estaban permitidos, habrá desde hoy actividad bancaria por turnos, abrirán algunos comercios y para circular se necesitará un permiso especial.

Pero como en Uruguay, una pregunta que se hacen en Argentina es cuándo se reanudarán las clases.

Con abril descartado, en el gobierno de Alberto Fernández ningún funcionario se anima a aventurarse sobre una fecha estimada para la vuelta a clases. Sin embargo, la posibilidad concreta de que las clases presenciales se retomen después de las vacaciones de invierno comienza a naturalizarse cada vez con más fuerza entre quienes toman las decisiones de políticas educativas en Argentina.

El receso invernal está pautado en tres fechas distintas en ese país: en algunas provincias comenzaría el 6 de julio, en otras el 13 de julio y, en la mayoría, entre ellas la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el 20 de julio.



El presidente Alberto Fernández ha dicho que las clases presenciales serán “lo último” que se retome, lo que da a entender que otras actividades se irán habilitando progresivamente antes que el regreso a las aulas.



Nadie lo dice, pero por lo bajo lo reconocen: “Si la cuarentena se extiende en mayo, se podrían adelantar las vacaciones de invierno y retomar en julio, con la tranquilidad de que lo peor del coronavirus ya pasó”, dijo un ministro de Educación provincial, que quiere llevar su propuesta al Consejo Federal de Educación, informó ayer el diario La Nación.

Qué países de América Latina registran fallecidos por coronavirus By Lucía Baldomir MIRA TAMBIÉN Qué países de América Latina registran fallecidos por coronavirus

Los funcionarios son muy cuidadosos y prefieren no afirmarlo en público. Están de acuerdo en que un anuncio así sería contraproducente y alteraría la tensa calma con que las familias atraviesan la cuarentena. Pero saben que esa posibilidad está cada vez más cerca, agregó el diario.



En ese sentido, informó que cayó muy mal en varios ámbitos educativos que la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciara tempranamente, y de modo inconsulto con el resto de la comunidad universitaria, la suspensión de las clases y que el nuevo ciclo lectivo comenzaría en junio y culminaría en marzo, con un receso entre mediados de diciembre y enero. En definitiva, nadie se quiere adelantar.



“La UBA estableció un cronograma académico que hay que ver si puede cumplir”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta a La Nación. “Esto es día a día”, aclaró Trotta. Y agregó: “No sabemos cuándo podremos volver a clases. Se pueden recuperar los días, lo que no podemos permitir es tener el costo de vida como han tenido otros países”.



Este es un punto que al presidente Alberto Fernández le preocupa especialmente. El mandatario argentino, al ratificar su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, pese a los costos económicos y sociales que genera, afirmó que prefiere “tener el 10% más de pobres y no 100.000 muertos” a causa de la pandemia del coronavirus.



“No dudé nunca, nunca. Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. De la muerte no se vuelve. En cambio, de los problemas económicos, sí”, declaró el mandatario en una entrevista que publicó ayer domingo el diario Perfil.



Argentina registra hasta el momento 2.142 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 90 fallecieron.



Por otra parte, el presidente argentino cuestionó el accionar de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, de cara a la pandemia y señaló que su imagen cayó porque sus compatriotas “se dan cuenta de que actuó con semejante negligencia”.



Fernández señaló que “Brasil es un problema”, al advertir que esa nación comparte fronteras con todos los países de Suramérica excepto Chile. “Todos tenemos que estar muy preocupados porque, por la forma en que Bolsonaro dejó correr inicialmente el problema, no se sabe cómo termina, ni cómo lo para, ni hasta dónde llega. Ahí, como dirigentes latinoamericanos, tenemos un reproche para hacer”, sostuvo.

ADEMÁS Uso de barbijo obligatorio en la ciudad de Buenos Aires El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus colaboradores se reunieron por video conferencia anoche y definieron, entre otras medidas, el uso obligatorio de barbijos en ciertos ámbitos, como locales comerciales, dependencias de atención al público y medios de transporte. Según voceros de la Ciudad, los funcionarios analizaron el texto definitivo de la resolución, donde se ordena el uso de máscaras caseras a partir de las 0 horas 15 de abril. Además, se prohíbe la comercialización, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de “barbijos N° 95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio”.

Brasil

El número de muertos por coronavirus en Brasil llegó ayer domingo a 1.223, según informó el Ministerio de Salud, que cifró los casos confirmados de la COVID-19 en 22.169.



Los nuevos datos suponen que, en las últimas 24 horas, en Brasil se han registrado 99 nuevos fallecimientos y que en ese período han sido confirmados otros 1.442 contagios.



La situación más delicada continúa en el estado de San Pablo, en el que, con 44 millones de habitantes, reside cerca del 40% de la población del país. En San Pablo se habían registrado hasta ayer 588 muertes y 8.755 casos de COVID-19.



En San Pablo, donde rige una “cuarentena blanda”, que aconseja a las personas quedarse en sus casas pero no las obliga, un sistema de las autoridades locales que hace un seguimiento de teléfonos móviles indicó que, ayer domingo, apenas el 50% de los casi 13 millones de habitantes de la ciudad permaneció en su casa.



La creciente cifra de muertos y contagiados en Brasil, así como la situación crítica en otros países, no parecen terminar de convencer al presidente Jair Bolsonaro, quien desde el principio ha minimizado la crisis sanitaria y alerta más sobre su impacto en la economía.



Ayer domingo, como hace casi a diario, Bolsonaro criticó otra vez en sus redes sociales las cuarentenas y otras medidas para la restricción del contacto social implantadas por muchos gobernadores y alcaldes de Brasil.