Argentina: lo echaron del boliche, chocó el local e hirió a una persona de gravedad

Fuera de sí porque se había peleado con los patovicas de un boliche de San Pedro (Argentina), tomó el volante de su auto y arremetió contra el frente de la discoteca. Esteban Reyes, de 25 años, incrustó el coche en el local y producto del choque hirió de gravedad a un hombre que trabaja como seguridad. El conductor también debió ser internado con politraumatismos.

El violento episodio tuvo lugar ayer por la madrugada en la ciudad bonaerense de San Pedro. “Está arrepentido, obviamente. Llora y está muy angustiado”, contó Brian, el hermano de Reyes, en diálogo con radio Rivadavia. “Hizo lo que hizo en un momento de bronca. Nunca tuvo un problema así”, agregó.

El centro del problema estuvo en el boliche Lux, ubicado sobre la calle Pellegrini al 400, en pleno centro de San Pedro. Las cámaras municipales registraron el momento en que un Peugeot 106 gris, que circulaba por esa calle, se fue de lleno contra una de las puertas de acceso de la discoteca.



En su violento paso, el rodado atropelló a un hombre que estaba parado allí. La víctima fue identificada por los medios locales como Facundo Madariaga, de 29 años. El joven sufrió diversos traumatismos y debió ser trasladado al hospital local.

Esteban Reyes, de 25 años, fue echado de un boliche en la ciudad de San Pedro, se subió a su auto y lo chocó contra la puerta del establecimiento. El hecho ocurrió este domingo por la madrugada y dejó dos heridos, ambos en grave estado. pic.twitter.com/34EFpe9Hf6 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) August 29, 2022

En uno de los videos quedó registrado que apenas sucedido el hecho un grupo de personas que estaba en las inmediaciones del boliche se acercó al conductor, lo sacaron del rodado chocado y comenzaron a golpearle insistentemente. Malherido, el automovilista fue trasladado a un centro de salud.

El accionar de los patovicas, en la mira

El hermano del automovilista contó que todo comenzó cuando los patovicas de la discoteca “le pegaron a Esteban dentro del boliche”. “Le sacaron el celular entonces él les reclamaba que se lo devolvieran. Lo llevaron afuera y ahí lo golpearon hasta dejarlo desmayado, tirado en la esquina al lado de su auto. Cuando se despertó hizo lo que hizo”, contó Brian de acuerdo al relato de su allegado.



“Después del choque estaba desmayado y le siguieron pegando como si fuera una pelota de trapo. Mi hermano tiene traumatismos de cráneo, un pómulo quebrado, 17 puntos en la cabeza y en la colisión se lastimó el tórax”, prosiguió Brian.

El secretario de Seguridad de San Pedro, Diego Solana, dijo, en declaraciones al medio local La Radio 92.3 que Reyes reaccionó contra el personal de seguridad después de haber sido atacado por al menos cuatro personas, todas seguridad del boliche, durante varios minutos. “Monitoreo estaba analizando el choque, pedí que vayan más atrás para ver qué había pasado y cuidé que no se filtre ese material porque cuando la Fiscal lo analice la situación de estas cuatro personas va a cambiar”, afirmó el funcionario.



“Fue una tremenda golpiza, no quiero meterme en la causa y que se vicie de nulidad, pero fue una tremenda golpiza como hace mucho tiempo no vi”, agregó Solana. El test de alcoholemia efectuado a Reyes arrojó resultado positivo y quedó aprehendido, en tanto se recupera en el hospital, a disposición de la fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani.



Mauricio Gügger, abogado del boliche Lux, minimizó la existencia de un video que confirma la golpiza previa que recibió Reyes: “Estaba agrediendo a una mujer, se lo redujo y se lo sacó”, dijo, según consigna el medio local San Pedro hoy.