Argentina: detuvieron a ultraderechista por reivindicar atentado contra Cristina Kirchner

Tras conocerse que un hombre de La Plata reivindicó a través de las redes sociales el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, se realizó de forma inmediata una denuncia que terminó con la detención de esta persona. Esto derivó en tres allanamientos que hizo la Policía Bonaerense: en el domicilio del detenido, en otra propiedad vinculada a él y en un local de extrema derecha conocido como Centro Cultural Kyle Rittenhouse, donde había inscripciones y pinturas, según pudo saber La Nación.

Esta persona, que había publicado un video en Youtube titulado Nuestro total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos -en relación con Fernando Sabag Montiel, el atacante de Cristina Kirchner-, fue detenida e identificada como José Derman, quien ya tenía al menos otra causa abierta por hostigamiento digital.

En las paredes del local allanado había inscripciones y pinturas vinculadas a la ultraderecha. Y pese a que no era un local oficial afiliado a Libertad Avanza, conducido por Javier Milei, se encontraron dibujos y panfletos con la cara del diputado nacional en ese lugar. Incluso, en otros videos que este grupo compartió en sus redes sociales se puede ver el rostro del libertario pintado en los muros de esa locación.



Los efectivos que fueron a realizar este procedimiento también encontraron un proyectil de mortero de 83 centímetros, que la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense iba a detonar en Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) de La Plata esta mañana.

Fue esta división de la fuerza de la provincia de Buenos Aires la que se enteró de la circulación del video a través de Youtube. En esa grabación y con la cara descubierta, Derman manifestó su respaldo a Sabag Montiel, quien gatilló una pistola Bersa en la cara de la vicepresidenta el jueves, pero no la hirió debido a que la bala no salió.



Que el proyectil no se haya despedido del arma en el ataque a Cristina Kirchner fue una de las cuestiones que lamentó el militante de ultraderecha detenido hoy en su posteo, como así también criticó duramente al gobierno de Alberto Fernández y llamó a “arrancar de raíz al marxismo”. Además, destacó el rol del “centro cultural” al que pertenece, reivindicándolo como el primero “abiertamente de derecha” de La Plata y la Argentina.