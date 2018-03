En Argentina desaconsejan viajar a Brasil a mayores de 60 años

Dos turistas argentinos murieron la semana pasada luego de contraer fiebre amarilla en Brasil. Los dos tenían 69 años y no se habían vacunado a pesar de las recomendaciones de los sistemas de salud. Ante esta situación algunos expertos consultados por el diario La Nación recomendaron no viajar al país vecino a los mayores de 60 años.



"Los mayores de 60 que nunca recibieron la vacuna no deberían viajar a las áreas de circulación del virus. En los siete casos confirmados en Argentina, las dos personas que murieron tenían más de 60 años. Esto sería similar a lo que les aconsejamos a las embarazadas con el zika", dijo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y vocero del Ministerio de Salud porteño. Tomás Orduna, jefe de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz, insistió: "Sin vacuna, no se debe viajar a áreas de transmisión activa de fiebre amarilla".





Recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (Slamvi) Vacunarse 10 días antes si viaja a las zonas afectadas



Utilizar repelentes, ropas claras manga larga y pantalones largos.



Si tiene contraindicada la vacuna no viaje a las áreas de transmisión del virus



Si regresa de Brasil o de un crucero que haya parado en un puerto de ese país y tiene fiebre en los últimos 14 días consulte a su médico de forma inmediata.







Por su parte la OPS informó que se están notificando casos en otros países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y Surinam registraron casos de fiebre amarilla.



Se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla para los turistas que viajen a las siguientes zonas de Brasil:

Estado de Río de Janeiro: Se recomienda la vacunación en todo el

estado, incluida la ciudad de Río de Janeiro y especialmente Ilha Grande en elmunicipio de Angra dos Reis.

Estado de Minas Gerais: Se recomienda la vacunación en todo el

estado.

Estado de San Pablo: Se recomienda la vacunación en todo el estado,

incluida la ciudad de San Pablo.

Estado de Espíritu Santo: Se recomienda la vacunación en todo el

estado, incluida la ciudad de Vitória.

Estado de Bahía: La extensión de las áreas de riesgo para la transmisión

de fiebre amarilla incluye los siguientes municipios: Alcobasa, Belmonte,

Canavieiras, Caravelas, Ilheus, Itacare, Mucuri, Nova Visosa, Porto Seguro,

Prado, Santa Cruz Cabralia, Una Urusuca, Almadina, Una época, Arataca, Barra do Chosa, Barro Preto, Belo Campo, Buerarema, Caatiba, Camacan, Candido Ventas, Coaraci, CondeUba, Cordeiros, Encruzilhada, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapua, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajuipe, Itamaraju, Itambe, Itanhem, Itape, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororo, Jucurusu, Jussari, Lajedao, Macarani, Maiquinique, Mascote, Medeiros Neto, Nova Canaa, Pau Brasil, Piripa, Planalto, Posoes, Potiragua, Ribeirão do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa Luzia, São José da Vitoria, Teixeira de Freitas, Tremedal, Vereda, Vitoria da Conquista, Agua Fria, Acajutiba, Aiquara, Alagoinhas, Amelia Rodrigues, Amargosa, Anguera, Antonio Cardoso, Apora, Apuarema, Aracas, Aracatu, Aramari, Aratuipe, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Rocha, Barrocas, Biritinga, Buceo de la Paz, Buceo de la Sierra, BomJesus da Serra, Cuevas, Cabezas do Paraguacu, Cachoeira, Caetanos, Cairu, Camacari, Camamu, Candeal, Candeias, Caraibas, Conde, Concedas de Sincora, Coracade María, Cra- volandia, Cruz das Almas,DarioMeira, Dias de Ávila, Dom Macedo Costa, Elisio Medrado, Entre Ríos,Esplanada, Feira de Santana, Gandú, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiuna, Iguai, Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau, Ipira, Irajuba, Iramaia, Irara, Itaberaba, Itagi, Itagiba, Itamari, Itanagra, Itaparica, Itaquara, Itatim, Itirucu, Itubera, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jandaira, Jequie, Jiquirica, Jitauna, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Lamarao, Lauro de Freitas, Licinio de Almeida, Madre de Deus, Maetinga, ManoelVitorino, Marta, Maracas, Maragogipe, Marcionilio Souza, Mata de Sao Joao, Milagres, Mirante, Mortugaba, Muniz Ferreira, Mutuipe, Nazare, Nilo Pecanha, Nueva Ibia, Nova Itarana, Ouricangas, Pedrao, Pindai, Piraí do Norte, Planaltino, Pojuca, Presidente Janio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Río Real, Sao Félix, Sao Felipe Sao Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, San Sebastián do Passe, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Teresinha, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesús, Santo Estevão, Sapeacu , Saubara, Sebastián Laranjeiras, Serra Preta,

Serrinha, SimoesFilho, Tanhacu, Tanquinho, Taperoa, Teodoro Sampaio,

Teofilandia, Teolandia, Terra Nova, Ubaira, Ubaitaba, Ubata, Urandi, Valença, Varzedo, Vera Cruz y Wenceslau Guimaraes.