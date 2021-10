Argentina congela 1.500 precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de otra fallida reunión ayer martes con los empresarios del sector de consumo masivo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que el Gobierno argentino congelará 1.432 productos a través de una resolución oficial. La medida será publicada hoy miércoles.

“No parece un gran esfuerzo para un número de empresas, que serán unas 60, mantener los precios de cerca de 1.500 productos por 90 días”, disparó Feletti, en el marco de una breve conferencia de prensa.

Feletti se reunió con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), entidad que agrupa a 14.500 empresas y 35 cámaras sectoriales de la industria de alimentos y bebidas, y representantes de supermercados. “Serán ‘precios cuidados’ más amplio”, consideró el funcionario, quien remarcó que “no se cambiará cartelería”.



La medida será de imposición obligatoria en todo el territorio nacional. “No vamos a producir un quiebre en sus planes de negocio”, alertó al dirigirse a los empresarios. “Lo que estamos haciendo es una expansión de consumo y que ganen por volumen”, agregó.



Según Feletti, “había una necesidad de intervención. “Los números del Indec me avalan”, aseguró.



“La decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada”, se advirtió a través de un comunicado oficial.



Antes del anuncio de Feletti, Copal emitió un comunicado rechazando la posición del Gobierno frente al congelamiento de precios. En el texto, se expresó que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta y que hubo una falta de condiciones para el diálogo.



El presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, fue contundente sobre la actitud del Gobierno frente a las empresas. “Frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa sino que sufre sus consecuencias”, expresó el empresario.