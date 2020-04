Argentina busca fondos contra el coronavirus gravando al “gran capital”

Como consecuencia de la pandemia por el nuevo coronavirus, en Argentina se desató una polémica que amenaza con abrir aún más la grieta entre la oposición y el gobierno de Alberto Fernández. El motivo es una iniciativa surgida desde el oficialismo kirchnerista para crear un impuesto a los grandes patrimonios a fin de financiar las medidas contra el COVID-19.

Un debate que también se quiso instalar en Uruguay, pero a partir de una propuesta surgida desde el opositor Frente Amplio y de la central sindical Pit-Cnt para gravar al capital a fin de obtener fondos para la lucha contra el coronavirus. Una idea que rápidamente el presidente Luis Lacalle Pou descartó. “Hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis, por eso no lo vamos a hacer”, dijo la semana pasada.

En Argentina el asunto tiene un condimento adicional. Debido a la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno a fin de frenar la propagación del virus, el Congreso no está sesionado, por lo cual la vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que solicitará una “declaración de certeza constitucional” a la Suprema Corte para que las cámaras legislativas puedan hacerlo por videoconferencia.

El diario La Nación informó ayer martes que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el bloque de diputados del oficialista Frente de Todos, que lidera Máximo Kirchner, trabajan en un paquete de iniciativas tributarias para la primera sesión virtual en la Cámara de Diputados. Massa ultima los detalles técnicos y operativos para esta sesión sin precedentes, mientras en el Senado Cristina Kirchner hace la consulta con la Corte.

Por de pronto, Massa firmó un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas para validar la identidad de los legisladores a la hora de votar, e incorporó un software solicitado a la Cámara de Diputados de Brasil. Asimismo, puso en práctica la firma digital, una herramienta que les permitirá a los legisladores agilizar expedientes y trámites parlamentarios.



El paquete de medidas que estudian Massa y Máximo Kirchner incluiría el impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y ganancias, que está siendo elaborado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. También incluiría una iniciativa para eximir del pago del impuesto a las ganancias a trabajadores que cumplan labores esenciales en esta pandemia.

“No avanzaremos en ninguna modificación tributaria o en la creación de un nuevo impuesto sin antes tener el aval del Poder Ejecutivo”, aclaró Massa.



No se conocen todavía los detalles de la iniciativa del impuesto los grandes patrimonios (recién se daría a conocer a fines de esta semana), pero en el oficialismo descartan de plano que el nuevo tributo se aplique sobre el sector productivo y las Pymes. El foco estaría puesto en los patrimonios superiores a los mil millones de pesos (15,3 millones de dólares), excluidos aquellos que se apliquen a la actividad productiva.

Ayer el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con Máximo Kirchner, el presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que analizaron el proyecto.



Este tipo de iniciativas busca contrarrestar el hecho de que la recaudación tributaria nacional cayó un 28,3% en términos reales y los ingresos provinciales más de 50% en las primeras semanas de abril respecto a igual período del año pasado, afectadas por el aislamiento social por el coronavirus y la merma en el nivel de actividad, según el Monitor Tributario del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, recordó La Nación.



Grieta.

Más allá del impacto fiscal, el proyecto es, en términos simbólicos, muy redituable políticamente para el Gobierno en tiempos de pandemia y de crisis, explicó La Nación.



Esto lo tienen muy presente legisladores de la oposición argentina. Así, un grupo de senadores de la oposición manifestó su rechazo al impuesto a los grandes capitales y le advirtió en una carta a la vicepresidenta Cristina Kirchner que el Senado debe trabajar “en todos los temas que preocupan a la sociedad y no solo en iniciativas que acrecientan la grieta” .



La nota lleva la firma de los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Carlos Reutemann (Santa Fe), Lucila Crexell (Neuquén) y Clara Vega (La Rioja) y es una crítica directa a la intención de la presidenta del Senado de pedirle a la Corte Suprema la “declaración de certeza” sobre la constitucionalidad de realizar una sesión legislativa de manera virtual, y no en el recinto, como consecuencia del aislamiento social obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus. “Repentinamente quieren forzar una sesión por teleconferencia solo para evitar futuras presentaciones en contra del impuesto a los grandes capitales ideados por Máximo Kirchner”, sostienen estos senadores en la nota.

Agregan que la creación del denominado “Impuesto Patria” en el que trabaja el bloque kirchnerista “solo agranda la grieta y no ayuda en nada a respaldar el camino tomado por el Presidente (Alberto Fernández) para combatir esta pandemia”.



“Estos sectores, lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones y contribuir a poner al país de pie nuevamente, luego de una crisis que ya existía y se terminó de profundizar por esta emergencia global”, agregan.



Como se ve, el argumento de los senadores opositores argentinos va en el mismo sentido que el de Lacalle Pou para rechazar gravar al capital.

Más casos.

En Argentina ayer se confirmaron 166 casos nuevos de coronavirus COVID-19 y la cifra total de infectados llegó a 2.443. Además, los nuevos muertos reportados fueron cuatro y trepó a 105 la cantidad total de víctimas fatales. Ya se recuperaron 559 infectados.



Con estas nuevas cifras, por primera vez desde que se confirmó el primer caso en el país, la provincia de Buenos Aires superó a la Ciudad como el distrito con más contagios. Incluso, triplicó los infectados confirmados en las últimas 24 horas.



El presidente Fernández extendió hasta el 26 de abril la cuarentena obligatoria. En Buenos Aires, es obligatorio el uso de barbijo. (Con información de La Nación/GDA)

El gobernador de Río de Janeiro dio positivo

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, uno de los mandatarios regionales que más fuertemente ha luchado contra el coronavirus en Brasil, fue diagnosticado con el COVID-19.



“Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me he sentido bien y pedí que se hiciera la prueba de COVID-19 y hoy llegó el resultado positivo”, aseguró el gobernador del estado más emblemático de Brasil a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.



Witzel afirmó que actualmente se siente bien, pero tuvo fiebre, dolor de garganta y pérdida del sentido del olfato.



El gobernador dijo que continúa trabajando en el Palacio de Laranjeiras, su residencia oficial, pero aseguró que sigue las recomendaciones establecidas por los médicos.



Río de Janeiro fue una de las primeras regiones del país en reaccionar de forma drástica contra el nuevo coronavirus, suspendiendo clases, cerrando comercios e implementando el confinamiento social, medidas fuertemente criticadas por el presidente Jair Bolsonaro.



El mismo viernes que dijo sentirse mal, Witzel dijo a EFE en una entrevista que por esa posición Bolsonaro puede ser sancionado por el Tribunal Penal Internacional y sometido a juicio político.



El gobernador reiteró el llamado que ha repetido a diario desde mediados de marzo: quedarse en sus hogares.