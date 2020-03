Argentina y Brasil anuncian nuevos casos de coronavirus 

En Brasil los casos confirmados de coronavirus subieron de cuatro a ocho, dos de los cuales son los primeros en haber sido transmitidos localmente. En tanto, en Argentina se confirmó anoche un segundo caso positivo en un joven de 23 años que había viajado a Italia; se encuentra internado y aislado en el sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta.

El martes se anunció el primer infectado en Argentina. En ambos casos, los hombres llegaron al país procedentes de Italia, el país de Europa más afectado por el virus que se originó en Wuhan en China a fines del año pasado.

Los infectados en Brasil también tienen su origen en Italia. Pero ayer se informó de los primeros casos de coronavirus transmitidos en territorio brasileño. Fue en San Pablo, en personas que tuvieron contacto con el primer paciente que fue diagnosticado con la enfermedad en el país. Uno de esos casos corresponde a un familiar del primer paciente identificado con el COVID-19 en Brasil -un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía, Italia- y el otro, a una persona fuera de su círculo familiar pero que tuvo contacto con él.



De acuerdo con el Secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Wanderson de Oliveira, eso significa que el virus que se ha propagado dentro del país “es rastreable”.



Según el último informe del Ministerio, dentro de los nuevos casos confirmados este jueves, por primera vez fueron registrados pacientes en regiones diferentes a San Pablo. Así las cosas, hasta el momento seis casos han sido diagnosticados en San Pablo, uno en Río de Janeiro y uno en Espíritu Santo.

Actualmente están bajo investigación 636 casos sospechosos de coronavirus, otros 378 fueron descartados, y un caso en Brasilia, que resultó positivo en el primer diagnóstico, está a la espera de confirmación con la contraprueba.



El primer caso en Brasil -que también fue el primero confirmado en América Latina- fue el de un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía, y el segundo se dio con un paciente de 32 años que llegó el jueves pasado al país procedente de Milán. El miércoles, el Ministerio de Salud confirmó el tercer caso con un colombiano residente en San Pablo, que viajó por varios países de Europa, entre ellos España e Italia.



Ayer jueves se confirmó el cuarto caso luego de que las autoridades de salud ratificaran, con un segundo examen, que una adolescente de 13 años que recientemente viajó a Portugal e Italia era portadora de la enfermedad.



En tanto en Chile, una persona de 40 años que llegó el pasado 29 de febrero de Italia es el cuarto caso confirmado de coronavirus en el país, informó ayer jueves el Instituto de Salud Pública (ISP). Según las autoridades sanitarias, la persona se encuentra en buenas condiciones generales de salud y fue enviada a su domicilio, donde permanecerá bajo vigilancia epidemiológica.

Se trata del segundo caso que se da en la Región Metropolitana, la más poblada de Chile y en la que se ubica la capital Santiago.



Además de Argentina, Brasil y Chine, en Latinoamérica, hasta el momento, se han reportado también casos en Ecuador, México y República Dominicana.

Estados Unidos e Italia aprobaron ayer jueves miles de millones de dólares para el combate de esta epidemia.



El Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de emergencia de 8.300 millones de dólares. El plan destina fondos para la investigación y el desarrollo de vacunas, tratamientos médicos y diagnósticos, así como ayuda para el desarrollo de asistencia médica a distancia. En Estados Unidos, más de 180 personas se han contagiado por el COVID-19, que hasta el momento ha dejado 11 muertos en ese país.



El Gobierno italiano también aprobó ayer una partida de 7.500 millones de euros en ayudas a familias y empresas por la crisis del coronavirus.



Italia había adelantado que pediría más flexibilidad presupuestaria a la UE para atajar la epidemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que una “larga lista de países” no hacen lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia de COVID-19 pese a las draconianas medidas adoptadas que han dejado a cerca de 300 millones de alumnos sin clases y han frenado en seco el turismo, hiriendo de muerte a muchas compañías aéreas de mediano porte.



Según la OMS, “no es el momento de abandonar (...) ni de hallar excusas, es el momento de ir a fondo”, declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien criticó que esa “larga lista” de países no han movilizado todos sus efectivos.



Y es que la epidemia se propaga como un reguero de pólvora por todo el mundo. Ya ha dejado 3.300 muertos y 96.000 infectados, afecta a 84 países de todos los continentes salvo la Antártida y perturba la vida cotidiana de un número creciente de países.

Italia, principal foco de propagación en Europa, registró nuevos 41 muertos en las últimas 24 horas, con lo que ya son 148 las víctimas del coronavirus, el mayor número registrado fuera de China. Y ya son 3.296 los contagiados.



La epidemia ha llevado a 13 países a cerrar escuelas lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, según la UNESCO, una “cifra sin precedentes”.



El científico estadounidense Peter Hotez compareció ayer jueves ante el Congreso en Washington para contar su historia: hace cuatro años estuvo a punto de lograr una vacuna que podría servir para combatir el nuevo brote de coronavirus, pero se quedó sin fondos.



“Teníamos todo preparado, pero nunca pudimos obtener inversión para terminarlo”, explicó Hotez, un hombre de mediana edad, que compareció con una pajarita azul con lunares blancos y gafas ante el comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes.



Este científico es el codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas y decano de la escuela de Medicina Tropical de la universidad Baylor, en Houston, instituciones que buscan vacunas que no resultan rentables para las grandes farmacéuticas.



Hotez narró su búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, que comenzó hace una década, después de los estragos originados por el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS), que dejó 774 muertos en China entre noviembre de 2002 y julio de 2003.



“Hace diez años -dijo Hotez- decidimos concentrarnos en un problema muy interesante: hacer vacunas contra el coronavirus, porque reconocimos que supone un enorme desafío para la salud pública y, a pesar de ello, no vimos que las grandes farmacéuticas estuvieran corriendo para llenar ese vacío”. Años después del SARS, Hotez y su equipo comenzaron a desarrollar una vacuna. En 2016, obtuvieron los primeros resultados en pruebas con animales y empezaron a pedir fondos para iniciar un ensayo clínico con humanos, pero nadie quiso ayudarles.



Trump: "Hace semanas que no me toco la cara"

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que lleva “semanas” sin tocarse la cara como precaución ante el nuevo brote de coronavirus y que es algo que “echa de menos”.



“No me he tocado la cara desde hace semanas. Han pasado semanas. Lo echo de menos”, bromeó el mandatario.



Trump hizo esas declaraciones en la Casa Blanca durante una reunión sobre el coronavirus con los directivos de las principales aerolíneas del país, entre ellas Southwest, United, American y JetBlue.



Las aerolíneas se han visto perjudicadas por cancelaciones y la decisión de algunas multinacionales de suspender o reducir los viajes.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han recomendado a los ciudadanos no tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, como medida preventiva para evitar el contagio del virus.



También aconsejan lavarse las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos.