Argentina: un arresto tras la desaparición de Maia, una niña de siete años

Familiares y amigos de Maia, de siete años, interrumpían ayer el tránsito en la autopista Dellepiane, a la altura de Parque Avellaneda en Argentina, para pedir por la pronta aparición de la menor, de quien no se sabe nada desde el lunes. Sus allegados denuncian que un hombre en bicicleta se llevó a la niña.

La familia de Maia contó que conocieron al sospechoso hace un tiempo, cuando el hombre, que al parecer también está en situación de calle como ellas, se acercó con la excusa de que le conseguiría a la niña una bicicleta para ella.

La denuncia de la desaparición de la niña fue realizada por su madre, quien señaló que se encuentran en situación de calle y que frecuentan la zona de colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda en Argentina.



Según consta en la denuncia, todo se inició el lunes a las 11, cuando la mujer le permitió a su hija Maia que vaya a cambiar su bicicleta por una más grande con un hombre, identificado como Carlitos, al que había conocido hacía tres semanas y con quien -dijo- suele “cartonear”.



”Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso”, afirmó la mujer, de nombre Stella, a la prensa.



Un primo, homónimo del presunto secuestrador de Maia y con pedido de captura por trata de personas, fue detenido por efectivos de la policía bonaerense, en Moreno, y se investigaba si tuvo alguna vinculación con la desaparición de la menor. El familiar del principal sospechoso aportó datos sobre los lugares por los que se movía su primo y la policía enfocó la búsqueda en esos domicilios.



Ayer, por la tarde, un llamado al número de emergencias 911 alertó a los efectivos de la Estación de Policía de Moreno sobre la presencia de un sospechoso con las mismas características fisonómicas del hombre que aparecía en la fotografía difundida por la familia de niña desaparecida.



A partir de esta comunicación, los policías bonaerenses aplicaron un operativo de vigilancia en un asentamiento situado en Ñanduti y Chopin, en Moreno. Allí, los uniformados apresaron a Savanz y lo llevaron a la Estación de Policía local, donde comprobaron que no tenía el mismo número de DNI que el sospechoso de secuestrar a Maia.



En realidad, según fuentes policiales, se trataba de un primo del secuestrador de la niña. Si bien, en principio, quedó desvinculado del caso en el que se investiga la desaparición de la menor, el sospechoso quedó detenido porque tenía un pedido de captura por presunta trata de personas del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.



No obstante, fuentes de la investigación indicaron que esa solicitud de captura correspondería a una causa por encubrimiento en el expediente 24041/15. En este sumario, el acusado habría aportado un domicilio distinto al que tenía cuando fue apresado en las últimas horas. El primo del sospechoso también tiene una causa en su contra por lesiones en riña que se instruyó en 2017.



Aunque no tenía a la niña en su poder, debido a los antecedentes que figuran en su prontuario, el primo del sospechoso seguirá preso hasta que se determine si mantuvo alguna comunicación con el hombre que secuestró a la niña.

Videos de la zona

La tía de la niña pidió el apoyo del presidente Alberto Fernández y dijo, en medio del corte de la autopista Dellepiane, que había un video grabado por la cámara de seguridad instalada en Rivadavia y Timoteo Gordillo, en la estación de trenes de Liniers, en el que aparece el sospechoso con la menor. Esa imagen sería de las 9.47.



Antes de ese video, el último movimiento de la niña fue registrado por una cámara de seguridad instalada entre la rotonda de Zelarrayán, en la avenida Argentina y el cruce de Larrazábal y Dellepiane. En las imágenes, los investigadores policiales observaron al acusado junto a la menor en bicicletas.



Esta prueba echó por tierra la pista aportada por la familia de la niña que indicaba que la bicicleta de Maia había sido encontrada en un contenedor de basura instalado en Santander y Escalada.



En las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano no se registró a ninguna persona arrojar una bicicleta en ese contenedor de basura.