Argentina se apresta a prolongar la cuarentena obligatoria

Pasado el mediodía, desde la Quinta de Olivos, el ministro de Salud argentino Ginés González García brindó una conferencia de prensa junto a varios de los funcionarios de su cartera e indicó que los expertos que se reunieron con el presidente Alberto Fernández le recomendaron extender el aislamiento decretado el 20 de este mes.

"Los expertos coincidieron en que hay que prorrogar la cuarentena", aseguró el ministro, aunque destacó que la decisión de todos modos está en manos de Fernández.



Asimismo, González García insistió en la ventaja de haber tomado medidas con mucho tiempo de antelación e indicó: "Estamos previendo las cuestiones que pueden pasar, estamos ganando tiempo. Todos los días estamos mejor".



De todos modos, el ministro aseguró que "muy probablemente en los próximos días tengamos más casos porque hemos mejorado la capacidad de detecciones" y se refirió así a la distribución de 35 mil reactivos para diagnosticar el coronavirus que el ministerio repartió en las 24 jurisdicciones del país como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios.



"Seguramente van a haber más casos. Seguiremos tomando medidas", dijo y también habló de la situación de las escuelas del país y si bien no dio precisiones repitió el argumento del Presidente: "Una semana más o menos en la vida educativa del chico no marca un resultado".



Respecto de la provisión en los hospitales públicos, el funcionario explicó: "Los respiradores están en estado crítico en todo el mundo, por eso desde el gobierno nacional se decidió comprar para hacer una distribución equitativa".



Además González García aseguró que están "trabajando todos juntos" expertos, funcionarios y gobernantes para buscar "alternativas" para la situación del conurbano bonaerense, donde se encuentran los "grupos más vulnerables", con "mayor pobreza" y con más dificultades para que se cumpla el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige para morigerar el efecto del coronavirus.



Por último, el ministro se refirió a los medicamentos que en varios países aseguran pueden incidir en el tratamiento contra el Covid-19 y destacó que si bien no hay estudios que corroboren con exactitud su efectividad, en el país hay stock de estos, por lo que podrían ser implementados de conocerse su utilidad.



En la Argentina, por el brote de coronavirus, ya hay más de 750 casos confirmados y 19 muertos.